Городецкий распорядился найти новое место для скандального мусорного полигона

Выделено уже два участка для мусорных полигонов, теперь власти ищут третий

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий распорядился поискать «альтернативный участок» для мусорного полигона вместо земель в Раздольном после жалоб экологов.







«Сейчас подписано концессионное соглашение между правительством и компанией "Экология-Новосибирск" на предмет строительства двух мощнейших автоматизированных мусоросортировальных заводов. И, разумеется, с ними будут строиться два полигона, обустроенных по самым высочайшим требованиям. Определены участки в Верх-Тулинском сельсовете и в Раздольненском сельсовете. Я слышу, особенно в Раздольном, о близости к реке Издревая, о каком-то экологическом воздействии (будущих заводов на местность). Могу сказать, что, когда эта земля отводилась, были сделаны абсолютно все заключения», — рассказал губернатор сегодня на встрече с журналистами.







Тем не менее глава региона принял резолюцию недавно прошедших в Раздольном публичных слушаний. Жители попросили провести еще одну экологическую экспертизу и проанализировать, безвреден ли полигон для Росавиации.







«Там птицы будут собираться, и если аэродром окажется ближе 15 км, то придется специальные отпугиватели для птиц ставить. Также жители просили поискать альтернативный участок для размещения полигона. Я дал команду департаменту земельных и имущественных отношений проработать возможность вариаций. То, что это должно быть на левом, на правом берегу — да, несомненно, ну, а где уж, какой там, рассмотрим сейчас, какие могут быть альтернативы. Потом вернемся к обсуждению с активистами, какой вариант окончательно правильный», — резюмировал Городецкий.

