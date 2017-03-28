Новосибирцы обнаружили захват парковки около бутиков на Советской

Парковка возле элитных бутиков на перекрестке ул. Советская и Фрунзе привлекает внимание общественников не впервые

Новосибирцы Денис Новичков и Антон Соколов, известные борьбой с захватами муниципальных парковок, опубликовали в Youtube новый ролик — о нарушениях возле элитных бутиков Flamingo и NaDIne на ул. Советская.





«Мы там уже были до этого, год назад. Писали заявление. Но там ничего не меняется — поменялся только сторож», — рассказал Денис Новичков. В марте этого года авторы ролика приехали к бутикам в утренний час — и обнаружили там металлические заграждения и сторожа, который охранял парковку.





Муниципальную парковку перекрывают ограждениями, пуская сюда только клиентов салонов, а для охранника поставили будку

Вскоре на место правонарушения приехала полиция, которую в бутике Flamingo, со слов Дениса Новичкова, попытались убедить в частном статусе парковки. В доказательство служащий магазина предъявил документы о том, что магазины убирают территорию парковок.







«Полицейские попросили убрать эти столбики, но, думаю, они на данный момент там снова стоят. Потому что нет никакого наказания для этих организаций. От правоохранительных органов это все зависит», — считает Новичков. По его мнению, владельцы магазинов нарушили ст. 12.33 КоАП («умышленное создание помех в дорожном движении»), что подразумевает до 300 тыс. руб. штрафа для юридических лиц, а также ст. 7.1 КоАП («самовольное занятие земельного участка») — штраф до 200 тыс. руб.







Контролирующий парковку Борис пожаловался корреспонденту НГС.НОВОСТИ на то, что ему на прежнем месте работы уже год не выплачивают зарплату, а здесь деньги платят вовремя

Сегодня, 28 марта, ограничивающие парковку заграждения стояли снова, убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ. Парковщик представился Борисом и объяснил, что ограничение парковки в этом месте — это незначительное нарушение, на которое не следовало бы вообще обращать внимание. «Нарушают вон, на миллиарды нарушают, и никто не трогает», — сказал Борис.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался связаться с владелицей магазинов, предпринимательницей Надеждой Филипповой, но на рабочем месте ее застать не смог. На предложение прокомментировать ситуацию, переданное через сотрудницу магазинов, за время подготовки новости никто не отреагировал.







В центре Новосибирска нередко происходят скандалы, связанные с использованием городской земли частными компаниями для парковки, в том числе платной. В захвате муниципальной земли и сборе денег с автовладельцев обвиняли владельцев автостоянки на ул. Димитрова, 17.





