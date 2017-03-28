Поток китайских туристов в Новосибирск за год вырос в 4 раза





В 2016 году поток туристов из Китая вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим годом







Количество китайских туристов, приехавших посмотреть Новосибирск и область, за последний год увеличилось в четыре раза.







«В 2014 году по безвизовому обмену к нам приехало почти 2 тыс. китайских туристов. В 2015-м — почти 5,5 тыс., а в 2016 году немного не дотянули до 20 тыс.», — рассказала 28 марта журналистам начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.







По ее словам, это связано с тем, что китайцы начинают открывать для себя новые направления в туризме и «Россия является одной из интереснейших стран, которые они хотели бы посетить». Кроме того, рост турпотока связан с хорошо отлаженным авиасообщением между Новосибирском и Китаем.







Анастасия Ивашина пояснила, что суть программы безвизового общения заключается в том, что туристы (как российские, так и китайские) оформляются в группы не менее 5 человек.





«Список формируется, подается на границе, и эта группа въезжает на территорию Китая. После своего пребывания на территории Китая должна выехать в том же составе, ни одного туриста не должно быть потеряно. В обратную сторону точно так же. Это очень удобный механизм для привлечения туристов», — заключила начальник управления, добавив, что в 2017 году не исключено, что поток китайских туристов даже вырастет.







Посетив Новосибирск, китайские туристы делятся в соцсетях впечатлениями, особенно их поражают сибиряки и их ноги, странная еда, зоопарк и Су-34.