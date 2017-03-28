Экс-полицейского отправили под суд за организацию убийства бывшей возлюбленной

Новосибирский суд рассмотрит дело бывшего полицейского, он планировал убить свою бывшую девушку и своего коллегу.





По информации пресс-службы Следственного управления по НСО СК России, в июне прошлого года 26-летний новосибирец поссорился со своей сожительницей и решил ее убить. Молодой человек нашел киллера, однако о готовящемся преступлении узнали полицейские и придумали план по разоблачению подозреваемого.







Вечером 23 июня мужчина передал «киллеру» информацию о жертве, а также оставил задаток в 20 тыс. руб. На следующей неделе подставной убийца, действуя под контролем полицейских, сообщил заказчику о том, что выполнил «работу». Молодой человек передал «киллеру» оставшиеся 140 тыс. руб. и был задержан оперативниками.





Во время расследования полицейские установили, что помимо бывшей девушки новосибирец планировал убить еще и полицейского, с которым вместе работал в ведомстве. Об этом заказчик лично заявил мужчине, которого нанял для убийства экс-подруги, — для этой цели он специально приобрел арбалет.





«Вину в совершении обоих преступлений обвиняемый признал», — сообщили в пресс-службе СКР по НСО.







В случае обвинительного приговора молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.







Горожане нередко проявляют агрессию после разрыва отношений. Так, недавно ревнивый новосибирец расстрелял из ружья бывшую возлюбленную во дворе дома на ул. Богдана Хмельницкого. Момент убийства попал в объектив камеры наружного наблюдения.