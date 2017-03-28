Новосибирские суды освоили непривычный для водителей вид наказания

В 2016 году мировые судьи стали чаще отправлять на обязательные работы водителей, которые увлекаются ездой без прав

Суды Новосибирской области подвели итоги работы за 2016 год — НГС.НОВОСТИ проследили за главными тенденциями в их практике.





Мировые судьи Новосибирска и области за прошлый год рассмотрели 92 914 административных дел. Это на 4,8 % меньше, чем в 2015 году. В том числе на 21,3 % сократилось количество дел, которые связаны с нарушениями в сфере дорожного движения (глава 12 КоАП РФ). Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Новосибирского областного суда.







Новосибирские водители стали реже пить за рулем





В частности, мировые судьи стали реже рассматривать административные дела в отношении водителей, которые сели за руль пьяными или отказались от медицинского освидетельствования. За прошлый год мировые судьи рассмотрели 12 196 таких дел. Это на 21,4 % (или на 3313 дел) меньше по сравнению с 2015 годом. В 2269 случаях нарушителей ждал арест, в 170 случаях — штраф, в 8916 случаях — штраф с лишением водительских прав.







По мнению автоюриста Дениса Алмазова, новосибирцы стали реже увлекаться пьяной ездой из-за «неотвратимости наказания». «Сейчас сложнее уйти от ответственности по таким статьям. Водители понимают, что будут лишены прав», — уверен Алмазов.







Нарушителей все чаще отправляют на обязательные работы





Также мировые судьи за год рассмотрели 1109 административных дел против водителей, которые сели за руль, несмотря на то, что были лишены прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). По сравнению с 2015 годом количество этих дел сократилось на 12,9 %, или на 164 случая. По решению мировых судей 279 водителей отделались штрафами, 648 попали под арест. Еще 160 нарушителей отправились на обязательные работы — в 2016 году такой вид наказания мировые судьи стали применять чаще (+53 случая по сравнению с предыдущим годом).







Как считает автоюрист Денис Алмазов, причиной того, что мировые судьи стали чаще отправлять водителей на обязательные работы, может быть их неплатежеспособность. Кроме того, к обязательным работам судьи могут привлечь нарушителей-рецидивистов, на которых штрафы уже не действуют.







Также обязательные работы стали мелькать и в решениях районных судов Новосибирска и области, которые всего за 2016 год рассмотрели 14 926 административных дел. Обязательные работы судьи назначили нарушителям в 27 случаях, в то время как в 2015 году этот вид наказания районные суды не применяли вообще.





Горожане стали реже спорить с судами





Кроме того, из еще одного опубликованного отчета следует, что в 2016 году новосибирцы стали реже оспаривать решения судов по гражданским делам. Всего за 12 месяцев в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда поступило 10 997 гражданских дел. Это меньше, чем в 2015 году (11 384 дела).







В итоге по существу областной суд рассмотрел 7993 спорных гражданских дела. В 86,7 % случаях судьи оставили решения первой инстанции без изменения (6926 дел). 11,3 % решений они отменили (902 дела), а 2,1 % изменили (165 дел). В 872 случаях областной суд не только отменил решения первой инстанции, но и вынес новые.







Чаще всего судьи отменяли или изменяли те решения, которые касались споров из-за долгов по кредитам или из-за страховых выплат по договору ОСАГО.







«Дело в том, что решений судов по ОСАГО в принципе значительно больше, чем любых других решений, — комментирует генеральный директор «Агентства страховых споров» Максим Седов. — Почему? Потому что сфера ОСАГО и споров по ОСАГО — она, по сути, сейчас переросла из сферы честной юридической помощи гражданам в способ зарабатывания денег для большого количества псевдоюристов. Они убеждают граждан, в принципе довольных выплатой и не имеющих никаких претензий, подать в суд, ведут потом судебное дело для того, чтобы в конечном итоге получить какую-нибудь небольшую или большую (по-разному бывает) компенсацию, получить какой-то заработок. Гражданин получает или не получает — это уже другой вопрос. Что-то получает, но далеко не всегда и не очень много».







По словам Максима Седова, из-за этой тенденции сфера ОСАГО выделяется большим количеством искусственно раздутых дел.







«Естественно, страховые компании борются как могут с вот этим трендом и формируют практику, оспаривая при любой возможности каждое судебное решение первой инстанции», — отмечает гендиректор «Агентства страховых споров».