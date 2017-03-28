Семь новосибирских детей попали в больницу с острым отравлением в Свердловской области

Семь новосибирских детей попали в больницу с острым отравлением в Свердловской области (обновлено)

В Свердловской области отравились 7 детей и двое сопровождающих их взрослых из Новосибирска — инцидентом уже занялась местная прокуратура.


Прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как в Полевскую центральную городскую больницу с отравлением попали 7 детей, а также тренер и мать одного из детей. Их привезли из спортивного комплекса «Курганово», расположенного в Полевском районе Свердловской области, с симптомами острой кишечной инфекции (рвота, температура, боли в животе). Им поставили предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит.


Все заболевшие — жители Новосибирска, которые приехали в село Курганово на спортивные сборы. Заместитель прокурора города Полевского Елена Хамидулина отправилась в спортивный клуб, чтобы понять, что там произошло.


Прокуроры и Роспотребнадзор проверят, соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении еды. Также проверят договоры на поставку продуктов питания, опросят сотрудников школы и персонал столовой. Уже отобраны пробы продуктов.


Дополнение: после публикации в СК «Курганово» рассказали, хоккеисты какой команды оказались в больнице. «Это хоккейная команда "Сибирь 2007". С детьми сейчас все в порядке, они находятся в центральной городской больнице под наблюдением врачей. Все анализы необходимые у них взяты, состояние нормальное у детей», — рассказали НГС.НОВОСТИ в спорткомплексе.


Массовые тяжелые отравления детей в Новосибирске — сравнительная редкость. Причем не всегда дети страдают от некачественной еды. Например, в конце прошлого года двое искитимских мальчиков 9 и 10 лет попали в реанимацию после отравления алкоголем.

Марк Волков
Фото pixabay.com

Прочтений: 6589
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено