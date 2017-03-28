Семь новосибирских детей попали в больницу с острым отравлением в Свердловской области

В Свердловской области отравились 7 детей и двое сопровождающих их взрослых из Новосибирска — инцидентом уже занялась местная прокуратура.







Прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как в Полевскую центральную городскую больницу с отравлением попали 7 детей, а также тренер и мать одного из детей. Их привезли из спортивного комплекса «Курганово», расположенного в Полевском районе Свердловской области, с симптомами острой кишечной инфекции (рвота, температура, боли в животе). Им поставили предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит.







Все заболевшие — жители Новосибирска, которые приехали в село Курганово на спортивные сборы. Заместитель прокурора города Полевского Елена Хамидулина отправилась в спортивный клуб, чтобы понять, что там произошло.







Прокуроры и Роспотребнадзор проверят, соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении еды. Также проверят договоры на поставку продуктов питания, опросят сотрудников школы и персонал столовой. Уже отобраны пробы продуктов.







Дополнение: после публикации в СК «Курганово» рассказали, хоккеисты какой команды оказались в больнице. «Это хоккейная команда "Сибирь 2007". С детьми сейчас все в порядке, они находятся в центральной городской больнице под наблюдением врачей. Все анализы необходимые у них взяты, состояние нормальное у детей», — рассказали НГС.НОВОСТИ в спорткомплексе.





Массовые тяжелые отравления детей в Новосибирске — сравнительная редкость. Причем не всегда дети страдают от некачественной еды. Например, в конце прошлого года двое искитимских мальчиков 9 и 10 лет попали в реанимацию после отравления алкоголем.