Медведев распорядился дать Новосибирской области полмиллиарда на технопарки

Биотехнопарк в Кольцово





Правительство РФ выделило Новосибирской области 558 млн руб. на биотехнопарк в Кольцово и промышленно-логистический парк под Новосибирском.







Постановление об этом появилось сегодня, 28 марта, его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.







«Средства направляются на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков в субъектах федерации», — отмечается в документе.





Всего деньги на технопарки получили 9 регионов — по распоряжению финансирование рассчитано на три года с 2017 по 2019 годы. Некоторые проекты будут получать деньги каждый год, для некоторых финансирование ограничено годом или двумя.







ПЛП

Биотехнопарк в Кольцово получит деньги в 2017-м и 2018 году — по 117,7 и 131,61 млн руб., соответственно. Промышленно-логистический парк может рассчитывать на суммы в 90,85 млн руб., 172,71 млн руб., 45,83 млн руб.







Также распоряжение приводит суммы, которые эти технопарки получали из федерельного бюджета на инфраструктуру в прошлом году: 145,15 млн руб. получил биотехнопарк, 70,31 млн руб. — промышленно-логистический парк.







Среди других недавних распоряжений Медведева, касающихся Новосибирской области, было решение компенсировать новосибирским пенсионерам взносы за капремонт.