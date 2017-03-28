Паркующиеся на тротуаре автобусы оттеснили пешеходов на проезжую часть

Жители Затона воюют с водителями уже не первый год
Жители Затона воюют с водителями уже не первый год

Жители Затона жалуются на автобусы, которые перед выходом в рейс отстаиваются на единственном в округе тротуаре.


Жалобы жителей


«[Водители] постоянно ставят на тротуар автобусы. Дети рискуют жизнью и выходят на дорогу, мамы с колясками тоже», — рассказала НГС.НОВОСТИ председатель ТОС «Затон» Ольга Волкова.


По словам Ольги, проблема существует уже около трех лет. Водители автобуса № 16 «Затон — Центральный корпус» приезжают на конечную остановку в микрорайоне и в ожидании выхода на линию паркуются на тротуаре около дома по ул. 2-я Портовая, 8. При этом, как говорит председатель ТОСа, этот тротуар — единственный, по которому можно пройти к детсаду № 196.


«Диспетчеру одна жительница сегодня позвонила, ей сказала: "Решайте сами проблему — хотите, в ГИБДД звоните"», — сетует Ольга. Сами водители и кондукторы, по словам собеседницы, отвечают ей ненормативной лексикой.


Позиция перевозчика


По данным ЦУГАЭТ, на маршруте № 16 работают два перевозчика — ООО Предприятие «СИБНИКМА» и ООО «Регион-Автоцентр». Директора ни одного из них на месте на момент подготовки новости не оказалось.


В «СИБНИКМА» ситуацию объяснил диспетчер. По его словам, место отстоя автобусов на ул. 2-я Портовая предусмотрено схемой ЦУГАЭТ. При этом номер дома не указан. Диспетчер пояснила, что автобусы стоят на ул. 2-я Портовая в обед. Когда у водителей заканчивается обед, автобусы поворачивают за угол и выезжают на остановку.


«Если мы встанем на проезжую часть — будем мешать участникам дорожного движения. Нам предоставили маршрут, а место отстоя не предоставили. Получается, мы заложники этой ситуации», — сообщают в компании.


Новосибирцы нередко сообщают о трудностях, с которыми сталкиваются при передвижении по городу. Так, жители ул. Выборной в начале года жаловались на забор, огораживающий дом ЖК «Педагогический». Из-за него горожане были вынуждены ходить по слишком узкой тропинке. Мамам с колясками и вовсе приходилось выходить на проезжую часть.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Власова
Фото Ольги Волковой

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