Новосибирцы отправили в Китай восемь тонн мороженого

С начала 2017 года из Новосибирской области за пределы страны отправились 2,8 тыс. тонн продукции животноводства.







Об этом сообщает Россельхознадзор по НСО.





«Основная доля продукции произведена предприятиями Новосибирской области, аттестованными на право экспорта, среди них ОАО "Новосибхолод" и ООО "Исток" из Новосибирска, ООО "Марс" из Новосибирского района, ООО "ПК Союз" из Искитимского района, ООО "Фиш Мэн" и ООО "Спортивный клуб Русь" из Куйбышевского района, ООО "Таежный" из Венгеровского района, а также ООО "Биоланд" из Татарского района», — уточнили в ведомстве.







Новосибирцы отправили в страны дальнего и ближнего зарубежья 83 партии продукции и сырья. Самый большой объем товара — 2,4 тыс. тонн комбикорма для сельскохозяйственных птиц — новосибирцы отправили в Монголию. Еще 139,1 тонн других кормов для непродуктивных животных компании экспортировали в Монголию, Вьетнам, Китай, Германию, Бельгию, Таджикистан.





112,8 тонн мороженой рыбы и рыбопродукции уехали в Литву, 98,6 тонн аналогичных товаров — в республики Таджикистан и Узбекистан.





21,4 тонны пухо-перового сырья отправились в Германию и Тайвань, 8,09 тонн мороженого — в Китай, 15,96 тонн полуфабрикатов из птицы и бекон — в Монголию.





Также Монголия на двоих с Таджикистаном получила 2,33 тонн различных готовых продуктов, например молочных.







Всего Новосибирская область экспортирует товары в 92 страны — об этом рассказывал губернатор НСО Владимир Городецкий в октябре 2016 года.