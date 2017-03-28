В кондитерские Kuzina позвали посетителей с собаками

На дверях кондитерских сети Kuzina со вчерашнего дня появились наклейки «С собачками можно».











Как пояснила руководитель отдела маркетинга «Кузины» Анастасия Толстикова, такое решение в сети приняли, «опираясь на отзывы и просьбы гостей».







«К нам часто обращаются с вопросом, можно ли зайти к нам за покупкой в сопровождении собаки. По нашим наблюдениям, не все гости согласны оставить свою собаку привязанной на улице, а кофе и свежих булочек хочется всем», — рассказала Анастасия.







По новым правилам, в «Кузину» можно будет заходить с собаками мелких и средних пород, на поводках, при условии, что они не будут беспокоить других посетителей. Владельцам крупных собак пока придется оставить их за порогом.











При этом руководство «Кузины» ссылается на «Правила оказания услуг общественного питания» (утверждены 15.08.1997), согласно которым «исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству РФ».











Kuzina — первая сеть общепита, которая в Новосибирске пошла на такой шаг. Ранее возможность посещения с домашними животными декларировали только специализированные заведения, такие как «собачье кафе» Bau-Bau и котокафе Murchim. Bau-Bau, впрочем, уже через год работы было выставлено на продажу, а сейчас в 2ГИС информации о нем уже нет.







Для «Кузины» это не первая инициатива подобного рода. Ранее, в 2014 году, на дверях кондитерских этой сети появились наклейки «Фотографировать можно». Этому примеру последовал целый ряд заведений, хотя на большинстве предприятий торговли и общепита в Новосибирске по-прежнему висят значки, запрещающие фотосъемку.

