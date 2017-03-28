В кондитерские Kuzina позвали посетителей с собаками

На дверях кондитерских сети Kuzina со вчерашнего дня появились наклейки «С собачками можно». 


В кондитерские Kuzina позвали посетителей с собаками (фото)


Как пояснила руководитель отдела маркетинга «Кузины» Анастасия Толстикова, такое решение в сети приняли, «опираясь на отзывы и просьбы гостей». 


«К нам часто обращаются с вопросом, можно ли зайти к нам за покупкой в сопровождении собаки. По нашим наблюдениям, не все гости согласны оставить свою собаку привязанной на улице, а кофе и свежих булочек хочется всем», — рассказала Анастасия.


По новым правилам, в «Кузину» можно будет заходить с собаками мелких и средних пород, на поводках, при условии, что они не будут беспокоить других посетителей. Владельцам крупных собак пока придется оставить их за порогом.


В кондитерские Kuzina позвали посетителей с собаками (фото)


При этом руководство «Кузины» ссылается на «Правила оказания услуг общественного питания» (утверждены 15.08.1997), согласно которым «исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству РФ». 


В кондитерские Kuzina позвали посетителей с собаками (фото)


Kuzina — первая сеть общепита, которая в Новосибирске пошла на такой шаг. Ранее возможность посещения с домашними животными декларировали только специализированные заведения, такие как «собачье кафе» Bau-Bau и котокафе Murchim. Bau-Bau, впрочем, уже через год работы было выставлено на продажу, а сейчас в 2ГИС информации о нем уже нет. 


Для «Кузины» это не первая инициатива подобного рода. Ранее, в 2014 году, на дверях кондитерских этой сети появились наклейки «Фотографировать можно». Этому примеру последовал целый ряд заведений, хотя на большинстве предприятий торговли и общепита в Новосибирске по-прежнему висят значки, запрещающие фотосъемку.

Стас Соколов
Фото предоставлено сетью Kuzina

Прочтений: 7113
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (206)206
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено