МВД потратит 263 тысячи на покупку гвардейских свитеров

Для бойцов Росгвардии понадобилось больше 200 теплых свитеров
Для бойцов Росгвардии понадобилось больше 200 теплых свитеров

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения федерального МВД заказывает для военных больше 250 шерстяных свитеров.


Управление разместило запрос котировок на приобретение свитеров 28 марта на сайте госзакупок. Прием заявок будет идти до 5 апреля.


Как следует из документов закупки, шерстяные свитера покупают для военнослужащих, они должны быть темно-зеленого цвета. Всего управление закупает 252 свитера по средней цене в 1 тыс. руб. каждый.


Больше всего свитеров предназначены для мужчин с обхватом груди 92–96 см. По ГОСТу это 46–48-й размер.


Начальная (максимальная) цена контракта — 263 тыс. 665 руб. Он будет финансироваться из федерального бюджета по гособоронзаказу.


В управлении маттехснабжения НГС.НОВОСТИ уточнили, что свитера приобретают для военнослужащих Росгвардии. Однако не смогли пояснить, почему закупка ведется сейчас, в преддверии тепла.


Напомним, вчера в России отмечали День Росгвардии. В Центральном парке Новосибирска развернули палатки, где кормили солдатской кашей, а на сцену для показательных выступлений вышли курсанты и военные.

Ольга Власова
Фото Сергея Пятакова (РИА Новости)

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