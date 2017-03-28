Новосибирцев ждет лето теплее нормы

Новосибирцев ждет лето теплее нормы

Новосибирские синоптики дали первый предварительный прогноз на лето — пока специалисты ожидают, что оно будет теплее нормы и умеренно дождливым. 


Июнь
«Очаг тепла в июне будет находиться на севере, ближе к Арктическому побережью. Температура в НСО будет выше на 1 градус относительно климатической нормы по восточной и южной части, теплый воздух из Казахстана будет чаще проникать на юго-восток. А вот по западу и северо-западу температура близка к норме (+16...+19 градусов), как и количество осадков», — рассказала сегодня на встрече с журналистами начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Июль

В июле, по прогнозу синоптиков, наиболее прохладная погода ожидается на Алтае, а в НСО температурный фон около и выше нормы на 1 градус (норма —  +18..+21 градус). 


Август

В августе температурный фон и месячное количество осадков близко к норме (+15...+18 норма), очаг тепла по-прежнему будет на севере.


Точность прогноза, по словам Лапчик, составляет порядка 70 %. Его будут уточнять месячными и декадными прогнозами.


Новосибирцев уже успели порадовать первые признаки тепла — на днях в городе прошел первый дождь.

Анна Наумцева
Фото Татьяны Фатеевой

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