Десяти припаркованным машинам изрезали колеса за одну ночь

Ночью 28 марта неизвестные изрезали колеса машин, припаркованных на ул. Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска.


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

По словам одного из водителей, порезы на колесах своей машины он обнаружил сегодня утром. Кроме его автомобиля пострадал еще с десяток машин, стоявших вдоль дороги на ул. Гоголя — возле дома № 204«б».


«Я вышел — тут 9 машин с домкратами, и моя на пузе лежит. Все 4 колеса [порезаны] на всех 9 машинах — 36 колес <…> У меня машина "Фольксваген Туарег", колеса 18-е, зимняя резина, 4 колеса на выброс по факту. Ущерб — где-то сотка минимум», — описал ситуацию житель дома № 204/1 по ул. Гоголя.



Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Теперь владельцы машин гадают, кто и из каких побуждений мог проколоть колеса. «Наверное, Вова из "Реальных пацанов" тут шиномонтаж где-то открыл неподалеку», — шутит водитель «Фольксвагена».


По его мнению, автомобили были припаркованы аккуратно и пешеходам помешать не могли. Возмущенные водители вызвали полицию.


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Информацию о вызове подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Сегодня на телефон 02 поступило сообщение о повреждении автомобилей, припаркованных на ул. Гоголя. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая в настоящее время работает на месте происшествия. По данному факту отделом полиции № 5 "Дзержинский" проводится доследственная проверка, устанавливаются лица, повредившие автомобили», — прокомментировали в областной полиции.


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как неизвестный выбил стекла в машине, припаркованной вторым рядом возле бизнес-центра в Железнодорожном районе.

Ольга Хмелевская
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