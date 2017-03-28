Школьники провели флешмоб в защиту автобусной остановки под хит группы «Грибы»

На флешмоб у школы № 165 в итоге собрались около 50 человек





Школьники ОбьГЭСа вышли на музыкальный флешмоб из-за переноса остановки.







Организатор акции — общественная организация «Скрепы». Общественники решили организовать флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия остановки «Школа» на ул. Бердышева.







По словам председателя правления Новосибирского областного регионального отделения «Скрепы» Михаила Большова, остановку «Школа» по непонятным причинам решили убрать еще зимой — в администрации Советского района посчитали, что она не так оборудована и поэтому проще ее в принципе убрать из транспортной схемы.







«Детям она нужна, особенно зимой. Они идут просто по неосвещенной дороге утром, там нет тротуара, это частный сектор», — пояснил Большов. — Люди по началу начали писать, жаловаться. Наши чиновники отреагировали — навешали знаков, и все».







Также на прошлой неделе общественники отправили по этому поводу письмо губернатору и мэру. В тексте писем активисты просят руководителей города и области «рассмотреть вопрос о целесообразности организации (возобновления) остановочного пункта — ост. "Школа"».





Несмотря на востребованность остановки «Школа», власти решили ее убрать





27 марта в акции приняли участие около 30 школьников и один учитель, рассказал Большов. По его словам, изначально пришло гораздо больше народу, однако директор школы сказал, что здесь не будет флешмоба.





Однако директор школы № 165 Максим Давыдов пояснил, что никакого запрета не было — оператору сказали, что ничего не будет, так как в администрации школы просто не знали о запланированной акции.





«Я в первый раз от вас слышу, что флешмоб в защиту остановки. Мы сами писали письмо, чтобы нам сделали остановку. Собрали больше 40 или 60 подписей, отправили главе администрации. Получили официальный ответ — сказали, что нет технических условий, летом они вернутся к этом вопросу», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор школы.







