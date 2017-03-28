Метавшийся по дороге «Рено» отскочил от двух отбойников и улетел в «Тойоту»

По дороге в «Толмачёво» иномарка потеряла управление — машина врезалась во встречную легковушку и ударилась о два отбойника.


«Рено Дастер» мотало по всей проезжей части
«Рено Дастер» мотало по всей проезжей части


Авария произошла сегодня в 9:45 на пр. Мозжерина.


«"Рено Дастер" при движении со стороны кольца в сторону аэропорта начал обгонять другой автомобиль. В этот момент водитель потерял управление, его автомобиль бросило сначала в правый отбойник, потом начало таскать по дороге, выбросило на "встречку" и ударило о левый отбойник. В завершение "Рено" врезался в "Тойоту Марк II", которая двигалась со стороны аэропорта», — рассказали в группе «ВКонтакте» представители мобильного приложения «Автоспас».


На месте работают сотрудники ГИБДД
На месте работают сотрудники ГИБДД


Иномарка получила серьезные повреждения
Иномарка получила серьезные повреждения


По словам аваркомов, в обоих автомобилях сработали все подушки безопасности.


«Водители и пассажиры получили незначительные ушибы и порезы — от медицинской помощи отказались. Оба автомобиля значительно повреждены. На месте работают сотрудники ГИБДД», — отметили в «Автоспасе», уточнив что за рулем в обеих машинах были мужчины.


В Ленинском районе Новосибирска в прошедшие выходные также произошла авария со встречным столкновением. Тогда на ул. Междуреченская водитель Suzuki Swift не поделил дорогу с Toyota Funcargo. 

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus

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