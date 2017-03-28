Единственный профессиональный театр левобережья переехал в Дом радио

Новую сцену театр «На левом берегу» ждал 9 лет

Новосибирский театр «На левом берегу» обрел постоянную сцену на ул. Вертковской, 10.





Театр разместился на первом этаже здания, получил профессионально оборудованную сцену и зрительный зал на 180 человек. Официальное открытие прошло вчера, 27 марта.







«Эмоционально для меня это было очень трогательно. Потому что, когда мы только пришли работать в мэрию, мы понимали, что есть два театра городского уровня, у которых нет своей сцены. Это театр "На левом берегу" и театр под руководством Сергея Афанасьева. Поэтому первым делом была поставлена задача, чтобы эти театры получили свои помещения. Три года шли переговоры с владельцами ВГТРК, договаривались об условиях, смотрели зал. Кстати, он с уникальной акустикой», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.











По ее словам, нужно было продумать не только организацию сценического пространства, но и сопутствующие удобства, например, гардеробы, буфет, гримерки.







До этого труппа театра «На левом берегу» занимала ДК Клары Цеткин, но здание пришло в негодность 9 лет назад. С тех пор артисты либо гастролировали по области, либо давали представления на сценах ДК им. Ефремова и ДК «Металлург».





«Сделали все, чтобы театр долго на новой сцене просуществовал», — резюмировала Анна Терешкова.