Гулявший с ребенком мужчина выстрелил в самоеда на глазах у хозяйки

Рана самоеда Тиши
Рана самоеда Тиши

В Академгородке мужчина с коляской выстрелил из травмата в самоеда и разорвал ему нос.


Хозяйка пса Ася Аникина рассказала, что инцидент произошел в полдень 24 марта. Мама Аси гуляла по лесу в Академгородке с самоедом Тишей. Женщина шла с псом по просеке в сторону угла ул. Лаврентьева и Пирогова, а мужчина с коляской зеленого цвета на полозьях находился на другой, перпендикулярно расположенной просеке. 


Собака пробежала перекресток, не обращая внимания на мужчину, и начала смотреть на проезжающих лыжников. Мужчина тоже стоял несколько минут и смотрел на пса, рассказывает Ася.


Пуля
Пуля


«Когда лыжники проехали, мужчина решил, что очень боится собаку, и закричал, чтобы мама взяла собаку на поводок. Тиша оживился, повернулся в сторону мужчины, посмотрел на него. Мама только и успела сказать, что пес ничего не сделает и собралась брать его на поводок. Пес медленно, не лая, побежал как бы и в сторону мужчины, но и к маме — видимо, не понял, куда ему бежать — и мужчина кричит, и мама зовет», — описала Ася ситуацию со слов мамы. 


После этого, по словам Аси Аникиной, мужчина достал травматическое оружие и выстрелил. Собака пригнулась к земле, заскулила. Затем мужчина подошел ближе и выстрелил псу в упор в морду. 


У Тиши оказалась разорвана ноздря и рана на десне. Собаку увезли в ветеринарную клинику, где вытащили пулю. Сейчас 5-летний самоед только начинает приходить в себя, ему тяжело есть, сетует хозяйка. 


Хозяева пса в тот же день написали заявлению в полицию. Участковый осмотрел пулю и пояснил, что выстрел был сделан из серьезного оружия, на которое требуется лицензия.


По словам Аси, это не первый случай, когда этот мужчина угрожает собакам, гуляющим в лесу. 


НГС.НОВОСТИ уже рассказывали об историях, когда догхантеры стреляют в собак и калечат их. Так, в прошлом году мужчина на дороге Пашино – Сосновка также выстрелил из ружья в бездомную собаку. Пес убежал, но его нашла женщина и увидела, что у животного огнестрельные раны на задних лапах. 


Мировой судья Новосибирского района тогда оштрафовал догхантера, стрелявшего в собаку, на 40 тыс. руб. и конфисковал ружье на 2 года.

Ольга Власова
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