Десятки новосибирцев спустились в подвал ради закрытой богемной вечеринки

Концерт под сценой

Артисты новосибирского театра «Красный факел» превратились в «призраков» Серебряного века и устроили концерт электронной музыки в подвале под сценой.







Мероприятие проходило 27 марта и было посвящено Международному дню театра. Попасть туда можно было по специальным билетам, всех желающих разделили на 6 групп, примерно по 10 человек в каждой.







Вниманию зрителей актеры «Красного факела» представили 7 мини-спектаклей по стихам Даниила Хармса, Марины Цветаевой, Марии Петровых, Игоря Северянина и др. Каждая часть представления проходила в отдельной локации. Зрителей провели по коридорам и подвалам театра, чтобы они попали в «спиритический салон», варьете и даже в сундук с мертвецом.







Спиритический сеанс





Гвоздем программы, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, стал концерт электронной музыки под вращающейся сценой театра, где звучали стихи Владимира Маяковского, и богемная вечеринка в «башне Иванова» (реально существовавшее место, квартира Вячеслава Иванова, там собирался кружок поэтов-символистов), где актеры показали, как веселились поэты Серебряного века: переодевались в слона, носили женщин на руках, выполняли акробатические трюки и выпивали.









«Красный факел» уже не первый год устраивает для зрителей экскурсии и перформансы в честь Дня театра. В прошлом году темой мероприятия были произведения Федора Достоевского.