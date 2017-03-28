Четыре аварии парализовали утром движение на Большевистской

Четыре аварии парализовали утром движение на Большевистской (схема)

Три аварии затруднили утром 28 марта проезд к «Речному вокзалу» со стороны ул. Большевистской — затор растянулся почти на 6 км.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на ул. Большевистской в 8:35 утра — около 7 км/ч. Серьезный затор начинается перед остановкой «Карьер Борок» и заканчивается за несколько метров до ул. Маковского. 

Три аварии произошли на пути к «Речному вокзалу» и одна — на противоположной стороне 
Три аварии произошли на пути к «Речному вокзалу» и одна — на противоположной стороне 


Также большое скопление машин наблюдается при движении по ул. Большевистской в сторону Академгородка. Скорость потока на участке перед Октябрьским мостом — 5 км/ч. Еще одна авария произошла в районе гипермаркета «Лента», здесь тоже скопился затор в сторону Бердского шоссе. 


В целом уровень пробок в городе оценивается на 5 баллов. 


На прошлой неделе утром также сильно затруднено движение оказалось на ГБШ, ул. Есенина и ул. Волочаевской. Тогда на этих улицах образовалась серьезная пробка из-за перекрытой ул. Доватора.

Ольга Власова
Фото архив НГС (1), скрин yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2)

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