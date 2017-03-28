Четыре аварии парализовали утром движение на Большевистской

Три аварии затруднили утром 28 марта проезд к «Речному вокзалу» со стороны ул. Большевистской — затор растянулся почти на 6 км.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на ул. Большевистской в 8:35 утра — около 7 км/ч. Серьезный затор начинается перед остановкой «Карьер Борок» и заканчивается за несколько метров до ул. Маковского.

Три аварии произошли на пути к «Речному вокзалу» и одна — на противоположной стороне





Также большое скопление машин наблюдается при движении по ул. Большевистской в сторону Академгородка. Скорость потока на участке перед Октябрьским мостом — 5 км/ч. Еще одна авария произошла в районе гипермаркета «Лента», здесь тоже скопился затор в сторону Бердского шоссе.







В целом уровень пробок в городе оценивается на 5 баллов.





На прошлой неделе утром также сильно затруднено движение оказалось на ГБШ, ул. Есенина и ул. Волочаевской. Тогда на этих улицах образовалась серьезная пробка из-за перекрытой ул. Доватора.