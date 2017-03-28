Владелец «Толмачёво» нацелился на аэропорт Белграда

Холдинг владельца «Толмачёво» Романа Троценко прошел отбор на концессию аэропорта Белграда



Холдинг владельца «Толмачёво» Романа Троценко прошел предварительный квалификационный отбор на участие в тендере по выбору концессионера и оператора аэропорта Белграда.







Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя холдинга «Новапорт».





«Мы заявились на концессионный конкурс. Аэропорт нам нравится, мы считаем, что это перспективная точка как для российского туризма, так и возможная точка разлета из региональных хабов по Центральной и Восточной Европе», — говорил ранее совладелец «Новапорта» Роман Троценко, добавляя, что объем требуемых инвестиций в проект — порядка 250 млн евро, напоминает издание.





Как сообщает «Интерфакс», оператором сербского аэропорта выступает компания «Аэродром Никола Тесла Белград». Ранее сообщалось, что она совместно с сербским правительством начала искать партнеров в концессию по финансированию и управлению белградским аэропортом. Срок концессии составит 25 лет.





Среди российских компаний на актив также претендует холдинг «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга), сообщал в интервью изданию гендиректор компании Евгений Чудновский.





Роман Троценко является не только совладельцем холдинга, в который входят Московское речное пароходство, Южный речной порт, Волгоградский речной порт, девелоперские проекты в Москве. Также Троценко занимает пост советника президента государственной компании «Роснефть», где он курирует шельфовые проекты компании. В этом году бизнесмен впервые попал в список мировых миллиардеров американского журнала Forbes.

