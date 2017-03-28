Новосибирские ученые создали сверхстойкий сплав из титана

Помещения ИЯФа



Новосибирские ученые разработали новую технологию сплавления титана и тантала и получили особо стойкий к коррозии материал.





«С помощью этой технологии был создан экспериментальный химический мини-реактор и проведен эксперимент.





Оказалось, что срок непрерывной работы реактора из такого материала составил бы 30 лет, что в несколько раз больше, чем реактора из особо стойкой стали»,





— рассказали в пресс-службе Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН.





Как уточнили в институте, сплав двух элементов был выполнен на промышленном ускорителе ЭЛВ-6. Проникающая способность концентрированного пучка электронов, выпускаемого установкой в атмосферу, и особый способ «сканирования» поверхности металла позволили увеличить коррозийную стойкость поверхностного слоя примерно в 50 раз.



По мнению ученых, в перспективе технологию можно использовать в двух областях — для крупнотоннажного производства азотной кислоты и изготовления резервуаров, а также элементов реакторов в атомной промышленности.







Кроме того, технология может оказаться полезной и в медицинской промышленности — сплавы титана с танталом и ниобием могут использоваться для создания имплантатов, подчеркнул старший преподаватель НГТУ Алексей Руктуев.





Новосибирский ИЯФ работает и над многими другими проектами, в частности, это оборудование для Большого адронного коллайдера, источник синхротронного излучения NSLS-II , лазерная рентгеновская установка XFEL.





В конце прошлого года новосибирские физики и вовсе заключили контракт стоимостью 20 млн евро на строительство в Германии ускорителя длиной 4,5 км, который поможет постичь тайны Большого взрыва, а также придумать безопасный способ полета человека к другим планетам.