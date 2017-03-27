Украинские власти объявили в розыск новосибирского генерала

Алексей Завизьон. Съемка 2014 года.
Алексей Завизьон. Съемка 2014 года.

Генпрокуратура Украины сообщила о розыске российского генерал-майора Алексея Завизьона, который командует базирующейся в Новосибирске 41-й армией. 


Украинские власти уверены в том, что Алексей Завизьон координировал боевые действия в Донбассе.


«А.Завизьон обоснованно подозревается в том, что он в период с февраля по июль 2015 года, <…> выполняя обязанности командующего 1-го армейского корпуса незаконного вооруженного формирования, так называемого "народного ополчения ДНР", <…> обеспечил на территории Донецкой и Луганской областей ежедневное ведение подчиненными незаконными вооруженными подразделениями обстрелов позиций сил АТО <…> В результате <…> погибли не менее 3 тыс. и ранено свыше 8000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции, временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и нанесен значительный материальный ущерб государству Украина», — говорится в сегодняшнем сообщении генпрокуратуры Украины. 


В ведомстве пояснили, что главная военная прокуратура подозревает Алексея Завизьона в трех преступлениях, перечисленных в уголовном кодексе Украины. Это «ведение агрессивной войны», «участие в террористической организации» и «умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей». 


Украинские власти объявили подозреваемого в розыск. Судя по опубликованному сообщению, они собираются задержать Алексея Завизьона и заключить его под стражу.


НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-службу министерства обороны РФ, чтобы узнать официальную позицию военного ведомства по поводу этого заявления.


Общевойсковая 41-армия Центрального военного округа, которой командует Алексей Завизьон, базируется в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областях и Алтайском крае. Штаб расположен в Новосибирске. Буквально сегодня Алексей Завизьон выступал со сцены новосибирского Центрального парка: он поздравлял бойцов Росгвардии, которые отмечают свой профессиональный праздник.

Ольга Хмелевская
Скиншот nsktv.ru

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