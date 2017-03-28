Правительство НСО: новое «посольство» в Москве сэкономит 2 миллиона в год

Новое «посольство» НСО в Москве позволить экономить 2 млн руб. в год, утверждают в областном правительстве
Новое «посольство» НСО в Москве позволить экономить 2 млн руб. в год, утверждают в областном правительстве

В правительстве НСО официально прокомментировали закрытие представительства региона в Москве и принятие решения об открытии по тому же адресу нового «посольства». 


«Данное решение принято в целях оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Новосибирской области <...> и подразумевает, что в результате проведенных мероприятий расходы областного бюджета сократятся на 2 млн руб. в год», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе губернатора и правительства НСО. Общие траты на содержание представительства в пресс-службе не уточнили.


В пресс-службе подчеркнули, что теперь у московского представительства сменилась форма организации: структура стала государственным казенным учреждением, а раньше работало в статусе управления в структуре правительства.


Напомним, 22 марта на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» был опубликован проект распоряжения правительства НСО о создании нового представительства в столице — документ появился ровно через неделю после упразднения предыдущего «посольства», которое было закрыто в целях оптимизации.

Илья Калинин
Скриншот google.com/streetview

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