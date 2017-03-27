Опера о жестоком убийстве актрисы вернулась в НОВАТ спустя 33 года

Последний раз оперу «Паяцы» новосибирцам показывали в 80-х годах прошлого столетия
Последний раз оперу «Паяцы» новосибирцам показывали в 80-х годах прошлого столетия

Оперу «Паяцы» снова включили в репертуар Новосибирского театра оперы и балета — билеты на премьеру стоят до 3 тыс. руб.


Спектакль «Паяцы» на музыку и стихи итальянца Руджеро Леонкавалло покажут 13 и 14 апреля. Эту оперу новосибирские театралы не видели три десятилетия.


«Последнее представление "Паяцев" на сцене новосибирского театра состоялось 33 года назад, весной 1984 года», — сообщили в пресс-службе оперного театра (НОВАТ).


Как отмечают в театре, в основу спектакля лег случай из реальной жизни: актер бродячей труппы убил свою жену и ее любовника в имении, которое принадлежало отцу Руджеро Леонкавалло. Также примечательно, что композитор написал «Паяцев» под влиянием веризма. Это направление итальянского искусства подразумевает правдивое изображение людей со всеми их пороками и страстями.


В свою очередь постановщик оперы — режиссер Мариинского театра Иркин Габитов — постарался размыть границу между сценической игрой и реальной жизнью.


«В опере театральная актриса Недда гибнет без всякого романтического налета, жизнь показана как она есть, без прикрас», — описал постановку ее музыкальный руководитель, дирижер Валентин Урюпин.


Кроме того, в театре обещают, что в новой версии оперы будет много эффектных сюжетных ходов.


До Иркина Габитова «Паяцев» на сцене новосибирского оперного театра ставили три режиссера: Р. Корох в 1950 году, С.Штейн в 1964 году и О.Аверьянов в 1972 году.


Судя по данным на сайте НОВАТа, цена билетов на премьерные показы «Паяцев» варьируется от 400 до 3000 руб., свободных мест еще достаточно много.


В этом месяце на сцене оперного театра также прошла премьера балета «Пер Гюнт» — современной постановки, где артисты обошлись без пуантов и фуэте.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 3827
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено