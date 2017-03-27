Опера о жестоком убийстве актрисы вернулась в НОВАТ спустя 33 года

Последний раз оперу «Паяцы» новосибирцам показывали в 80-х годах прошлого столетия

Оперу «Паяцы» снова включили в репертуар Новосибирского театра оперы и балета — билеты на премьеру стоят до 3 тыс. руб.







Спектакль «Паяцы» на музыку и стихи итальянца Руджеро Леонкавалло покажут 13 и 14 апреля. Эту оперу новосибирские театралы не видели три десятилетия.







«Последнее представление "Паяцев" на сцене новосибирского театра состоялось 33 года назад, весной 1984 года», — сообщили в пресс-службе оперного театра (НОВАТ).







Как отмечают в театре, в основу спектакля лег случай из реальной жизни: актер бродячей труппы убил свою жену и ее любовника в имении, которое принадлежало отцу Руджеро Леонкавалло. Также примечательно, что композитор написал «Паяцев» под влиянием веризма. Это направление итальянского искусства подразумевает правдивое изображение людей со всеми их пороками и страстями.







В свою очередь постановщик оперы — режиссер Мариинского театра Иркин Габитов — постарался размыть границу между сценической игрой и реальной жизнью.







«В опере театральная актриса Недда гибнет без всякого романтического налета, жизнь показана как она есть, без прикрас», — описал постановку ее музыкальный руководитель, дирижер Валентин Урюпин.







Кроме того, в театре обещают, что в новой версии оперы будет много эффектных сюжетных ходов.







До Иркина Габитова «Паяцев» на сцене новосибирского оперного театра ставили три режиссера: Р. Корох в 1950 году, С.Штейн в 1964 году и О.Аверьянов в 1972 году.







Судя по данным на сайте НОВАТа, цена билетов на премьерные показы «Паяцев» варьируется от 400 до 3000 руб., свободных мест еще достаточно много.







В этом месяце на сцене оперного театра также прошла премьера балета «Пер Гюнт» — современной постановки, где артисты обошлись без пуантов и фуэте.