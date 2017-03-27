Женщина на «Сузуки» сдала назад и снесла бетонную стенку во дворе

Сегодня, 27 марта, сдававший назад «Сузуки» завалил бетонную стенку возле входа в подъезд в Заельцовском районе Новосибирска.


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Авария произошла около 17:00 возле дома № 87/1 на Красном проспекте.


«Дама на Suzuki Grand Vitara сдавала задним ходом во дворе дома рядом с подъездом и врезалась в стенку, отгораживающую вход к мусоропроводу. Удара конструкция не выдержала и упала, повредив защитный колпак запаски, бампер и дверь багажника автомобиля», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их данным, полиса каско у водителя не оказалось. Женщина осмотрела повреждения, села в машину и уехала.


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Также сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали о необычной аварии на ул. Котовского — «Мерседес» въехал боком в березу. В итоге спасателям пришлось срезать ему крышу, чтобы достать застрявших в машине людей.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 5247
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено