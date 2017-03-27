Женщина на «Сузуки» сдала назад и снесла бетонную стенку во дворе

Сегодня, 27 марта, сдававший назад «Сузуки» завалил бетонную стенку возле входа в подъезд в Заельцовском районе Новосибирска.





Фото с места аварии





Авария произошла около 17:00 возле дома № 87/1 на Красном проспекте.







«Дама на Suzuki Grand Vitara сдавала задним ходом во дворе дома рядом с подъездом и врезалась в стенку, отгораживающую вход к мусоропроводу. Удара конструкция не выдержала и упала, повредив защитный колпак запаски, бампер и дверь багажника автомобиля», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По их данным, полиса каско у водителя не оказалось. Женщина осмотрела повреждения, села в машину и уехала.







Фото с места аварии





Фото с места аварии





Фото с места аварии





Также сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали о необычной аварии на ул. Котовского — «Мерседес» въехал боком в березу. В итоге спасателям пришлось срезать ему крышу, чтобы достать застрявших в машине людей.