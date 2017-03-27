Водитель фальшивой «скорой помощи» лишился прав на год

Владелец машины Юрий Тренин. Съемки телеканала НТВ

Сегодня, 27 марта, мировой суд лишил водительских прав мужчину, который ездил по Новосибирску на фальшивой «скорой помощи».







«Его лишили прав на год. Также суд конфисковал у него мигалку и громкоговоритель», — сообщил НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска Павел Детко.





Постановление об административном наказании для водителя вынесла мировой судья 13-го судебного участка Ленинского района.







Напомним, в середине февраля в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что водитель грузовика не пропустил «скорую помощь» с тяжелобольным пациентом возле здания на ул. Фрунзе. Эту информацию по поручению прокуратуры проверили сотрудники ГИБДД.







Как показала проверка, машина, которую очевидцы приняли за «скорую помощь», на самом деле не принадлежит медицинской службе. Оказалось, что это частный ГАЗ-32214 с проблесковыми маячками, крестом и цифрой «03» на борту, отмечали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. 48-летний хозяин «ГАЗели» пояснил автоинспекторам, что в машине он на самом деле был один.







Как сообщал телеканал НТВ, Юрий Тренин купил машину «скорой помощи» по объявлению, отремонтировал ее и собирался устроиться на работу в частную клинику. По словам мужчины, при этом ни сирену, ни маячки он никогда не использовал.





В итоге полицейские составили на владельца «ГАЗели» протокол по ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортом, на котором без разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов). Сами устройства у водителя забрали и приобщили к материалам административного дела.