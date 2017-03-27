Мультфильм о боссе-младенце вызвал ажиотаж в кинотеатрах

Мультфильм «Босс-молокосос» стал лидером проката в новосибирских кинотеатрах по итогам выходных.







Скриншот официального трейлера





Местных кинопрокатчиков это удивило, потому что за рубежом рейтинг у мультфильма о младенце, который ведет себя как типичный бизнесмен, оказался довольно низким.







«Не понимаю, почему так вышло, но у нас мультфильм действительно имел успех. За уик-энд он обошел и "Живое", и "Сплит". Из мультфильмов он точно превзошел "Смурфиков". По общему мнению, успех "Боса-молокососа" примерно сопоставим с "Головоломкой"», — рассказал Максим Селезнев, программный директор кинотеатра «Победа».





В кинотеатре «Люксор» успех мультфильма подтвердили. «Действительно "Босс-молокосос" очень ярко стартовал в прокате. С момента премьеры — 23 марта — в нашем кинотеатре его посмотрели более 8400 человек. Определенно, этот мультфильм вошел в тройку лидеров проката наравне с фильмами "Живое" и "Сплит"», — прокомментировали и в пресс-службе «Люксора».





В центре сюжета нового мультфильма от режиссера успешной анимационной трилогии «Мадагаскар» Тома МакГрата — конфликт семилетнего Тима с его излишне деловым братом. Младенец носит костюм и кожаный портфель, а также командует всеми как настоящий босс. Потом мальчикам приходится действовать сообща, чтобы обезвредить злодея.





Трейлер мультфильма



