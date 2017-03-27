Мультфильм о боссе-младенце вызвал ажиотаж в кинотеатрах

Мультфильм «Босс-молокосос» стал лидером проката в новосибирских кинотеатрах по итогам выходных.


Скриншот официального трейлера
Скриншот официального трейлера


Местных кинопрокатчиков это удивило, потому что за рубежом рейтинг у мультфильма о младенце, который ведет себя как типичный бизнесмен, оказался довольно низким.


«Не понимаю, почему так вышло, но у нас мультфильм действительно имел успех. За уик-энд он обошел и "Живое", и "Сплит". Из мультфильмов он точно превзошел "Смурфиков". По общему мнению, успех "Боса-молокососа" примерно сопоставим с "Головоломкой"», — рассказал Максим Селезнев, программный директор кинотеатра «Победа».


В кинотеатре «Люксор» успех мультфильма подтвердили. «Действительно "Босс-молокосос" очень ярко стартовал в прокате. С момента премьеры — 23 марта — в нашем кинотеатре его посмотрели более 8400 человек. Определенно, этот мультфильм вошел в тройку лидеров проката наравне с фильмами "Живое" и "Сплит"», — прокомментировали и в пресс-службе «Люксора».


В центре сюжета нового мультфильма от режиссера успешной анимационной трилогии «Мадагаскар» Тома МакГрата — конфликт семилетнего Тима с его излишне деловым братом. Младенец носит костюм и кожаный портфель, а также командует всеми как настоящий босс. Потом мальчикам приходится действовать сообща, чтобы обезвредить злодея.


Трейлер мультфильма


Анна Наумцева
Скриншот youtube.com
Видео youtube.com

Прочтений: 1625
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено