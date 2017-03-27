Новосибирцев предупредили об африканской чуме свиней

Для человека африканская чума свиней неопасна

Россельходнадзор предупредил новосибирских аграриев об опасности африканской чумы свиней из Иркутской области.





«Продукция перемещается. Это может быть не только продукция свиноводства, но и корма, кормовые добавки. Риск может быть потенциально высокий. Главное — не допустить заноса зараженных кормовых добавок. При этом для человека заболевание неопасное», — сообщили в надзорном ведомстве.





Новосибирский Россельхознадзор получил письмо от Управления ведомства по Иркутской области и Республике Бурятия, в котором шла речь о смерти свиней от вируса африканской чумы.







Следователи выяснили, что инцидент произошел в деревне Куда Иркутского района. За три дня в одном из крестьянско-фермерских хозяйств умерли 40 свиней.





Оказалось, владелец хозяйства накормил животных зараженным кормом, уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области.







Мужчину обвинили в нарушении ветеринарных правил (ч. 1 ст. 249 УК РФ), а власти региона 25 марта ввели в области карантин, чтобы ликвидировать очаг болезни и не допустить его распространения, пояснили в новосибирском Россельхознадзоре.







В Новосибирской области случаев заболевания животных африканской чумой не было, уточнили в ведомстве.





В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о бешенстве — другом заболевании животных, которое, в отличие от африканской чумы, может быть опасным для человека. Оказалось, что в прошлом году в регионе нашлось 16 очагов с положительным результатом на бешенство у животных (в 2015 году было 35 очагов). Чаще всего бешенством оказываются заражены лисы.