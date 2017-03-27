Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале

На Байкале завершились соревнования по буерному спорту — сборная Новосибирской области заняла несколько призовых мест.


Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале (фото)


Байкальская буерная неделя проходила на Малом море с 17 по 25 марта. Чтобы погонять на буерах по льду озера, на Байкал приехали спортсмены из 12 стран мира, рассказали организаторы соревнований.


Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале (фото)


Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале (фото)


За неделю на льду Байкала прошла целая серия парусных гонок — Кубок Байкала, Кубок Азии, Кубок мэра Иркутска для взрослых спортсменов — класс DN (компактный и легкий буер, назван по первым буквам названия газеты Detroit News — О.В.), а также первенство России среди юниоров — класс «Ледовый оптимист» (буер, оборудованный парусом и всем такелажем от яхты Optimist — О.В.).


Новосибирскую область на соревнованиях представляла команда из 15 человек, рассказал НГС.НОВОСТИ тренер Игорь Матюхин. В  юниорской сборной было восемь спортсменов в возрасте 17–18 лет — пять представителей класса «Ледовый оптимист» и три — класса буер DN.


«Я удовлетворен результатами, которые показали ребята. Но нужно учитывать, что почти все ребята пересели в новые лодки, более большие лодки, и управляли ими в первый раз. Я эту работу оцениваю на "отлично"»,  — поделился Игорь Матюхин.


Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале (фото)


Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале (фото)


По итогам первенства России в классе буер «Ледовый оптимист» второе место среди девушек заняла жительница Новосибирска Юлия Скорова.


На международных соревнованиях Кубок Байкала в классе DN среди юниоров в абсолютном зачете новосибирские спортсменки также заняли победные места. Жюри присудило Але Гнучевской второе место, а Алине Шубниковой — третье.


Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале (фото)


Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале (фото)


Еще четыре взрослых спортсмена от Новосибирской области выступали в индивидуальном порядке в классе DN, говорит Игорь Матюхин.


В категории «мужчины» награждение проходило в двух флотах —  Золотом и Серебряном. Такое разделение было обусловлено большим количеством спортсменов-участников: на Байкале собралось 89 яхтсменов.


Среди взрослых в классе DN в Серебряном флоте Сергей Горбачев занял 4-е место, а чемпион России Александр Макогонов — 6-е место, сообщили в областной федерации парусного спорта.


«Лучшим среди мужчин из Новосибирска по итогам выступления на Байкальской буерной неделе оказался Роман Копылов», — отметил Матюхин.


Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале (фото)


В Новосибирске спортсмены обычно тренируются на льду Обского водохранилища в ноябре и в конце сезона в апреле. Однако в этом году коррективы в процесс подготовки к соревнованиям внесла погода.


«Ни детям, ни взрослым не получалось потренироваться. Я как тренер принял решение приехать на неделю раньше и готовиться к соревнованиям на льду Байкала», — рассказал Матюхин.


Сейчас сборная Новосибирской области возвращается с соревнований домой.


Это не первые соревнования на льду Байкала, в которых участвуют жители нашего города. В начале месяца новосибирцы побывали на турнире Baikal Ice Golf 2017, где два дня подряд забивали клюшкой голы на льду озера.


Справка: Буер — легкая лодка или платформа, установленная на особых металлических коньках, предназначенная для скольжения по льду и оснащенная мачтой с парусами.

Ольга Власова
Фото Евгения Ряжева

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