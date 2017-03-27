Новосибирцы взяли призы на зрелищных гонках по льду на Байкале

На Байкале завершились соревнования по буерному спорту — сборная Новосибирской области заняла несколько призовых мест.









Байкальская буерная неделя проходила на Малом море с 17 по 25 марта. Чтобы погонять на буерах по льду озера, на Байкал приехали спортсмены из 12 стран мира, рассказали организаторы соревнований.















За неделю на льду Байкала прошла целая серия парусных гонок — Кубок Байкала, Кубок Азии, Кубок мэра Иркутска для взрослых спортсменов — класс DN (компактный и легкий буер, назван по первым буквам названия газеты Detroit News — О.В.), а также первенство России среди юниоров — класс «Ледовый оптимист» (буер, оборудованный парусом и всем такелажем от яхты Optimist — О.В.).





Новосибирскую область на соревнованиях представляла команда из 15 человек, рассказал НГС.НОВОСТИ тренер Игорь Матюхин. В юниорской сборной было восемь спортсменов в возрасте 17–18 лет — пять представителей класса «Ледовый оптимист» и три — класса буер DN.





«Я удовлетворен результатами, которые показали ребята. Но нужно учитывать, что почти все ребята пересели в новые лодки, более большие лодки, и управляли ими в первый раз. Я эту работу оцениваю на "отлично"», — поделился Игорь Матюхин.













По итогам первенства России в классе буер «Ледовый оптимист» второе место среди девушек заняла жительница Новосибирска Юлия Скорова.







На международных соревнованиях Кубок Байкала в классе DN среди юниоров в абсолютном зачете новосибирские спортсменки также заняли победные места. Жюри присудило Але Гнучевской второе место, а Алине Шубниковой — третье.













Еще четыре взрослых спортсмена от Новосибирской области выступали в индивидуальном порядке в классе DN, говорит Игорь Матюхин.







В категории «мужчины» награждение проходило в двух флотах — Золотом и Серебряном. Такое разделение было обусловлено большим количеством спортсменов-участников: на Байкале собралось 89 яхтсменов.





Среди взрослых в классе DN в Серебряном флоте Сергей Горбачев занял 4-е место, а чемпион России Александр Макогонов — 6-е место, сообщили в областной федерации парусного спорта.







«Лучшим среди мужчин из Новосибирска по итогам выступления на Байкальской буерной неделе оказался Роман Копылов», — отметил Матюхин.









В Новосибирске спортсмены обычно тренируются на льду Обского водохранилища в ноябре и в конце сезона в апреле. Однако в этом году коррективы в процесс подготовки к соревнованиям внесла погода.





«Ни детям, ни взрослым не получалось потренироваться. Я как тренер принял решение приехать на неделю раньше и готовиться к соревнованиям на льду Байкала», — рассказал Матюхин.





Сейчас сборная Новосибирской области возвращается с соревнований домой.





Это не первые соревнования на льду Байкала, в которых участвуют жители нашего города. В начале месяца новосибирцы побывали на турнире Baikal Ice Golf 2017, где два дня подряд забивали клюшкой голы на льду озера.







Справка: Буер — легкая лодка или платформа, установленная на особых металлических коньках, предназначенная для скольжения по льду и оснащенная мачтой с парусами.