В «Толмачёво» изменили расписание и добавили новые рейсы

26 марта новосибирский аэропорт «Толмачёво» перешел на летнее расписание и увеличил количество авиарейсов на юг страны.





Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в летнем расписании увеличили частоту рейсов в Ростов-на-Дону, Братск, Талакан и Тюмень, а также в популярные у туристов российские города: Симферополь, Анапу, Сочи и Санкт-Петербург. Рейсы до Минеральных Вод, Перми, Байкита, Стрежевого и Томска оставили без изменений.





Авиакомпания S7 Airlines приступила к выполнению рейсов до Красноярска, Омска, Нижневартовска, Сургута, Абакана, Горно-Алтайска, Братска, Челябинска, Ноябрьска, Тюмени, Нового Уренгоя и Салехарда. Некоторые рейсы будут выполнять на новых бразильских самолетах. В пресс-службе отметили, что рейсы до Байкита, Горно-Алтайска, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Стрежевого, Томска, Сургута и Ханты-Мансийска будет софинансировать правительство НСО по программе государственного субсидирования авиаперевозок.







Из «Толмачёво» продолжат летать самолеты в страны СНГ: в Бишкек, Ош, Алма-Ату, Астану, Шымкент, Усть-Каменогорск, Душанбе, Худжанд и пр. Кроме того, в аэропорту планируют увеличить число рейсов в Астану — с 4 до 7 в неделю.







Новыми международными направлениями станут рейсы в Дюссельдорф и Тбилиси. НГС ранее сообщал, что рейсы до Грузии будут выполняться каждую субботу с 29 апреля по 28 октября. Без изменений оставили чартерные рейсы в Ларнаку, Бургас, Салоники и в Юго-Восточную Азию — Нячанг, Бангкок, Пхукет и Хайнань.







Летнее расписание будет действовать до 28 октября.





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