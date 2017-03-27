Правительство области планирует давать казакам субсидии и работу в лесу

В правительстве региона 27 марта обсудили проект закона «Об отдельных вопросах развития российского казачества в Новосибирской области».





Согласно документу, казаков хотят брать на государственную гражданскую службу на коммерческой основе, в сферу ответственности сообщества попадут леса, рыбоохранные зоны, порядок на улицах и даже свалки.





Докладчиком выступил министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев. По его словам, над проектом закона работала специальная группа, состоящая из представителей ГУ министерства юстиции, ГУ МЧС, ГУ МВД, министерства сельского хозяйства, министерства культуры, министерства социального развития, представителей мэрии, общественных организаций и др.





Проект создан в соответствии со стратегией развития российского казачества, которую президент РФ Владимир Путин утвердил в 2012 году, объяснил Яковлев.







Сам текст закона опубликован на сайте правительства. Согласно нему, у казачества есть возможность прохождения государственной гражданской службы,





а регион готов предоставить казакам такие меры господдержки, как «налоговые льготы в соответствии с законодательством о налогах и сборах; субсидии; имущественная поддержка; информационная, консультационная и иные нефинансовые меры поддержки».







«В рамках данного закона казаки могут обеспечивать экологическую безопасность, природоохранные мероприятия, осуществлять охрану объектов животного мира и среды их обитания, охрану лесов», — объяснил Яковлев суть гражданской службы казачества. Кроме того, по его словам, сегодня уже есть «перспективы сотрудничества [казаков] с министерством энергетики и ЖКХ по контролю над несанкционированными свалками», а также идут переговоры о сотрудничестве казаков с органами МВД.







Яковлев не уточнил, что подразумевается под «субсидиями» и «имущественной поддержкой», однако подчеркнул, что дополнительных трат бюджета на казачество не будет.





«Финансирование прохождения государственным казачеством государственной казачьей службы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание органов исполнительной власти НСО на основании заключенных контрактов и договоров с казачьими обществами», — сообщил министр.





Губернатор области Владимир Городецкий поинтересовался у Яковлева, что мешает правительству увеличить количество штатных должностей, к примеру, для охотоведов, и зачем прибегать к срочным контрактам с казаками. Яковлев объяснил это сезонностью необходимых работ, по его словам, нецелесообразно формировать под эти цели отдельную ставку, в то время как многие казаки готовы работать на указанных условиях.







По данным Яковлева, сегодня в области зарегистрированы 23 казачьи организации общей численностью около 800 человек.





Сегодня гражданскую службу уже несут службу 332 казака, из них 28 на платной основе и 304 — на безвозмездной. По мнению министра, сегодня в области 521 казак готов получать деньги за гражданскую службу и около 300 готовы работать бесплатно при случае ЧС.







По итогам обсуждения правительство одобрило законопроект, следующее обсуждение документа состоится в Законодательном собрании.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, как казаков бросили на защиту рыбы.