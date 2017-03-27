Суд отменил приговор по делу о махинациях с муниципальными квартирами

Во время вынесения приговора в Дзержинском районном суде (16 декабря 2016 года)

Дзержинский районный суд Новосибирска заново рассмотрит уголовное дело об афере с продажей муниципальных квартир, в которой принимал участие экс-чиновник мэрии Андрей Гудченко.





Сегодня, 27 марта, Новосибирский областной суд отменил приговор по этому уголовному делу и направил его на новое рассмотрение. Разбираться в нем также предстоит Дзержинскому районному суду, но уже в новом составе. Об этом НГС.НОВОСТИ рассказала старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Ирина Балаганская.







По ее словам, облсуд учел не только позицию подсудимых, но и доводы гособвинения, которое настаивало на том, что при вынесении приговора Дзержинский районный суд нарушил нормы уголовно-процессуального права.







Как сообщалось ранее, бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрей Гудченко и трое его сообщников из агентства недвижимости «Новосибирский дом» пошли под суд весной 2016 года.





По версии следствия, участники этой аферы не позднее 30 августа 2006 года создали организованную группу и похитили более 18 млн руб., которые выручили от продажи муниципальных квартир.







Как выяснила полиция, чиновники управления по жилищным вопросам мэрии получали от застройщиков квартиры для горожан, но не регистрировали их в Росреестре, а передавали в собственность подставным лицам по сделкам купли-продажи, занизив цену на 30–50 %. После этого квартиры выставлялись на продажу по рыночной стоимости через агентство недвижимости и фактическим покупателям передавались по дополнительному соглашению.







Разницу в цене подсудимые забирали себе. Установлено, что участникам аферы удалось 25 раз продать квартиры по такой схеме. Еще одну муниципальную квартиру они планировали, но не успели продать, ранее рассказывала представитель прокуратуры Дзержинского района Лариса Эпова.







В декабре 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска признал Андрея Гудченко, Павла Селякина и Людмилу Епихину виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ). Андрея Гудченко суд приговорил к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Соучредитель агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павел Селякин получил 7 лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. Еще две подсудимых — Людмила Епихина и Валерия Селякина, которая обвинялась в 9 случаях пособничества мошенникам, — отделались условными сроками со штрафами. Кроме того, суд обязал всех четверых полностью возместить ущерб городу.







После этого все четверо осужденных и их адвокаты подали апелляционные жалобы, рассказала старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Ирина Балаганская.





Трое подсудимых — Гудченко, Селякин и Епихина — настаивали на том, что они не виновны, а просто выполняли свою работу, и не считают это мошенничеством.





При этом они просили суд вынести оправдательный приговор либо отменить прежний и направить дело на новое рассмотрение. Иную позицию заняла только Валерия Селякина.







«Она просила изменить приговор — не отменить, а изменить, поскольку ущерб с нее взыскан за все эпизоды предъявленного обвинения всем четверым, а она принимала участие только в 9 эпизодах хищения. А что касается вины, она своего отношения к данному обстоятельству не высказала. То есть можно так сказать, что она, наверное, признает себя виновной, но за исключением гражданского иска», — отмечала Ирина Балаганская в начале марта, после первого заседания суда апелляционной инстанции.







На новом рассмотрении уголовного дела настаивало и гособвинение.







«Было апелляционное представление прокуратуры Дзержинского района об отмене приговора в связи с тем, что суд прекратил уголовное преследование Епихиной, Гудченко и Селякина по двум эпизодам ст. 159 УК РФ, по которым срок давности истек, и вместе с тем [перед этим] не назначил им наказание по данным эпизодам. Прокуратура считает, что нужно было сначала назначить наказание, а затем освободить от него, а суд этого не сделал. Кроме того, Гудченко и Селякину назначено наказание в виде лишения свободы, но не мотивировано в приговоре, почему суд пришел к такому выводу», — поясняла Ирина Балаганская.