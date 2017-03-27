Трамвай сошел с рельсов на Расточке

Трамвай на ул. Мира
Трамвай на ул. Мира

Трамвай № 15, ехавший по ул. Мира в сторону Бугринской рощи в Новосибирске, сошел с рельсов.


«Не знаю, когда именно это произошло, но я только что там проезжал, он еще стоял, бедолага. А рядом — водитель и кондуктор. Пассажиров уже не было», — сообщил читатель Андрей, приславший в редакцию фото происшествия.


По информации читателя, трамвай стоит до сих пор
По информации читателя, трамвай стоит до сих пор


Трамвай сошел с рельсов у дома № 54 по ул. Мира, неподалеку от остановки «Строительная». По информации очевидца, пробки вокруг пока нет, но движение трамваев будет приостановлено до тех пор, пока вагон не вернут на рельсы.


Это далеко не первое происшествие с участием трамвая в Кировском районе. 5 марта две автоцистерны тушили экскурсионный трамвай на ул. Оловозаводской. Горела обивка кресел и телевизор, никто не пострадал.

Анна Наумцева
Фото читателя НГС

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