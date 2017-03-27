Названы сферы с самыми высокими зарплатами в Новосибирске


Средние зарплаты в НСО за месяц повысились на 200 руб.
Средние зарплаты в НСО за месяц повысились на 200 руб.

Статистики опубликовали данные о средней зарплате в Новосибирске по сферам деятельности.


По данным Новосибирскстата, в январе этого года среднемесячная номинальная заработная плата в регионе достигла 30 146 руб. По сравнению с 2016 годом она немного повысилась — тогда она достигала 29 868 руб.


Среди работников обрабатывающих производств самые большие среднемесячные зарплаты у занятых в производстве сигарет — 86,6 тыс. руб. В Новосибирскстате уточнили, что к ним относятся работники представительств табачных компаний, головные предприятия которых находятся в других регионах. Также высокие средние зарплаты у металлургов (53,2 тыс. руб.) и нефтяников (47,6 тыс. руб.).



Самый низкий среднемесячный заработок, согласно данным статистиков, — в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства (16,6 тыс. руб.), в гостиничном деле и сфере общественного питания (17,3 тыс. руб.), строительстве (18,6 тыс. руб.).


Напомним, недавно статистики подсчитали, что зарплаты у бюджетников повысились и перевалили за 30 тыс. руб.

Кирилл Шматков
Фото hadrin_andrey (Essentials/iStock)

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