Власти объяснили ранние отключения света в центре города

Власти объяснили ранние отключения света в центре города


Жителей Новосибирска обеспокоило временное отключение освещения в городе — в «Горсвете» объяснили это ранними рассветами. 


Об отключении света новосибирцы писали в своих аккаунтах в соцсетях. «А это что за прикол такой — Ленина в 6:55 без освещения? Экономят? Тогда и подсветку мэрии убрали бы», — написал новосибирец Сергей Дергачев в своем Facebook. Кроме того, один из читателей НГС сообщил, что примерно неделю назад около 22:00 было временное отключение освещения на ул. Романова.

 

«График (отключения света) плавающий, изменяется каждые пять дней.


Если 365 — годовой период вы на пять дней разделите, у вас получится 73 пятидневки. Вот 73 раза график чуть-чуть изменяется на несколько минут утром и вечером. График составляется с учетом географической широты», — объяснили раннее отключение света утром в инженерной службе «Горсвета». Сейчас, уточнили в службе, отключение света происходит около 7 утра.


Как объяснил заместитель директора «Горсвета» Георгий Федько, каждый год в городе увеличивается количество иллюминации, что требует дополнительных объемов энергопотребления.


«У нас есть недостаток финансирования. Тарифы увеличиваются, растет потребление, количество светильников увеличивается каждый год,


— пояснил специалист. — Но это вопрос решаемый, мы ждем дополнительного финансирования от мэрии».


Временное отключение электричества, как уточнили в «Горсвете», может быть связано с перебоями в работе городских электросетей.


Кстати, отключение подсветки в городах на один час проходит ежегодно в рамках международной экологической акции «Час Земли».

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 5186
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено