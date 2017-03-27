Власти объяснили ранние отключения света в центре города





Жителей Новосибирска обеспокоило временное отключение освещения в городе — в «Горсвете» объяснили это ранними рассветами.





Об отключении света новосибирцы писали в своих аккаунтах в соцсетях. «А это что за прикол такой — Ленина в 6:55 без освещения? Экономят? Тогда и подсветку мэрии убрали бы», — написал новосибирец Сергей Дергачев в своем Facebook. Кроме того, один из читателей НГС сообщил, что примерно неделю назад около 22:00 было временное отключение освещения на ул. Романова.





«График (отключения света) плавающий, изменяется каждые пять дней.





Если 365 — годовой период вы на пять дней разделите, у вас получится 73 пятидневки. Вот 73 раза график чуть-чуть изменяется на несколько минут утром и вечером. График составляется с учетом географической широты», — объяснили раннее отключение света утром в инженерной службе «Горсвета». Сейчас, уточнили в службе, отключение света происходит около 7 утра.







Как объяснил заместитель директора «Горсвета» Георгий Федько, каждый год в городе увеличивается количество иллюминации, что требует дополнительных объемов энергопотребления.





«У нас есть недостаток финансирования. Тарифы увеличиваются, растет потребление, количество светильников увеличивается каждый год,





— пояснил специалист. — Но это вопрос решаемый, мы ждем дополнительного финансирования от мэрии».





Временное отключение электричества, как уточнили в «Горсвете», может быть связано с перебоями в работе городских электросетей.





Кстати, отключение подсветки в городах на один час проходит ежегодно в рамках международной экологической акции «Час Земли».