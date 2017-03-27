На улицах Новосибирска срубят 600 деревьев

Власти нашли в городе шесть сотен деревьев, которые нужно снести
Власти нашли в городе шесть сотен деревьев, которые нужно снести

Новосибирские власти объявили контракты на снос и обрезку деревьев.


Семь контрактов появились на портале госзакупок в течение марта — победители конкурсов должны будут избавить от старых деревьев Октябрьский, Дзержинский, Первомайский, Ленинский, Центральный, Железнодорожный и Заельцовский районы города.


Общая начальная цена контрактов — 3 млн 635 тыс. руб., их оплатит бюджет Новосибирска.


В Дзержинском районе под снос отправят 202 дерева, еще 150 нужно будет обрезать. В Октябрьском районе снесут 64 дерева и 40 обрежут, в Ленинском обрежут 22 дерева, в Центральном округе (Центральном, Железнодорожном и Заельцовском районах) —166 деревьев снесут и 366 обрежут. В Первомайском районе — 166 деревьев снесут, 18 — обрежут.


Таким образом, по этим договорам город лишится 620 аварийных деревьев в жилых кварталах и возле дорог.


Среди деревьев, которые нужно снести — аварийные тополя, клены, березы, черемуха, вязы. Контракты также предусматривают вывоз остатков, дробление пней, снос поросли.


Часть работ должна закончиться до 31 мая, другие — до 20 июня, 30 июня, 31 декабря 2017 года.


Старые деревья опасны для горожан — в прошлом году трухлявый ствол на ул. Дружбы рухнул на 14-летнюю школьницу.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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