В Центральном парке собрались бойцы Росгвардии

В Новосибирске отмечают День Росгвардии — в Центральном парке развернули палатки, где кормят солдатской кашей, а на сцену для показательных выступлений вышли курсанты и военнослужащие.





На аллее парка можно попробовать солдатскую кашу









По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, десятки новосибирцев пришли днем 27 марта в Центральный парк, где проходят гулянья, посвященные празднованию Дня Росгвардии. Горожан не смутила пасмурная и ветреная погода.











Как сообщили в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, торжественные мероприятия в Новосибирске начались с возложения венков и цветов к мемориалу «Воинам-сибирякам, погибшим при исполнении воинского долга».





Новосибирцы с удовольствием фотографировались





Праздник продолжился в Центральном парке культуры и отдыха. В одном строю стояли военнослужащие и сотрудники Новосибирского гарнизона Сибирского округа, курсанты Новосибирского военного института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, а также ветераны и гости праздника, пояснили в пресс-службе. Всего в строю было около 300 человек.





С центральной сцены парка их поздравили командующий войсками Сибирского округа Росгвардии Виктор Стригунов, командующий 41-й армии Алексей Завизьон, начальник военного института войск нацгвардии им. И.К. Яковлева Сергей Куценко и командующий Сибирским округом внутренних войск с 1992-го по 2004 год Николай Новак.





Сцена для выступлений









«Отряды специального назначения, ОМОНы и СОБРы успешно выполняют боевые задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, бандитами и террористами», — рассказал Виктор Стригунов.









На сцене Центрального парка прошли показательные выступления курсантов разведывательного факультета и членов отряда специального назначения «Ермак», плац-концерт военного оркестра института войск национальной гвардии им. генерала армии И.К. Яковлева и оркестра штаба Сибирского округа, а также праздничный концерт ансамбля песни и пляски Сибирского округа войск нацгвардии. Также в парке установили экраны для показа фильма о Росгвардии.









Напомним, День войск национальной гвардии Российской Федерации учрежден указом президента от 16 января 2017 года и будет праздноваться ежегодно 27 марта.











«Эта дата выбрана неслучайно. Для сохранения воинских традиций она приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск МВД России, на основе которых были созданы войска нацгвардии», — пояснили в Росгвардии.











В состав Росгвардии входят органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения министерства. Кроме того, в ведение Росгвардии перешло ФГУП «Охрана».







Начальника Управления Росгвардии по Новосибирской области назначили в прошлом году, им стал замначальника полиции Василий Шушаков.