Мужчина попытался задушить травматолога за «неправильное» лечение

Пришедший вместе с пациенткой мужчина набросился на врача-травматолога и начал его душить
Пришедший вместе с пациенткой мужчина набросился на врача-травматолога и начал его душить

В воскресенье, 26 марта, друг раненой пациентки напал на врача-травматолога в Бердской центральной городской больнице.


Как выяснили следователи, 26 марта в Бердскую ЦГБ обратилась женщина с неопасным порезом — ее ранили малознакомые люди во время уличной ссоры.


«Медицинским персоналом учреждения пациентке была оказана необходимая помощь, при этом, исходя из оценки состояния пострадавшей, дежурным врачом-травматологом было принято решение не помещать ее в стационар больницы», — описали ситуацию в СУ СКР по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что вместе с пациенткой в больницу пришел пьяный мужчина.


Когда он узнал, что дежурный врач-травматолог не собирается госпитализировать женщину, то решил, что ей плохо оказывают помощь.


«После этого мужчина схватил врача руками за шею и стал сдавливать его дыхательные пути», — рассказали в Следственном комитете.


Когда на помощь травматологу подоспели другие работники больницы, душивший его мужчина сбежал. Но правоохранители выяснили, кто он такой. Нападавшим оказался 23-летний возлюбленный пациентки с уголовным прошлым.


В произошедшем разбираются бердские следователи. Пока они проводят доследственную проверку. «По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение», — пояснили в СУ СКР.


Ранее главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказывала о десятках нападений пациентов на врачей. Только за прошлый год после визита к пациентам ушли на больничный с различными травмами 40 докторов «скорой помощи».

Ольга Хмелевская
Фото sledcom.ru

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