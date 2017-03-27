Городецкий пригрозил уволить подчиненных за плохую уборку снега с крыш

Сегодня, 27 марта, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий возмутился качеством работы подчиненных, которые плохо следят за уборкой снега и наледи с крыш





Глава региона высказался на эту тему на аппаратном совещании.







«Я неоднократно повторял, что аномально снежная зима требует и соответствующих нестандартных мер по устранению последствий обильных снегопадов. И ни одного сбоя во всех мероприятиях, начиная от уборки снега с кровель и заканчивая выделением средств муниципалитетам на организацию паводковых мероприятий, быть не должно. В сложившейся ситуации необходимо работать на опережение, предпринимая все необходимые меры для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия снежной зимы», — цитирует Владимира Городецкого пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.







Как подсчитала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Наталья Пьянова, за последнюю неделю в регионе было три случая, когда люди получили травмы из-за упавших с крыш сосулек и льда.





В свою очередь губернатор объявил, что может ужесточить «дисциплинарные меры воздействия» на тех, кто должен следить за очисткой крыш, но плохо выполняет свою работу. В том числе глава региона не исключает, что дело может закончиться увольнениями, следует из сообщения пресс-службы.







Между тем скопившийся снег продолжает падать не только с крыш многоквартирных домов, но и со зданий в частном секторе. Несколькими часами ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как свалившаяся с крыши глыба снега заперла женщину в собственном доме в Октябрьском районе Новосибирска.