10-летняя школьница из Новосибирска стала самой красивой девочкой России

10-летняя новосибирская школьница Дарья Крейс заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе «Юная российская красавица» среди своей возрастной категории 8–10 лет. 


О победе Крейс НГС.НОВОСТИ сообщили в модельном агентстве «Красота Сибири», которое проводило кастинг моделей на участие в конкурсе.


Несмотря на возраст Даши, это не первая большая победа девочки на конкурсах красоты. Ранее она завоевала титулы «Супер Модель Сибири 2013», «Сибирская красавица 2013 Гран-При», Mini Miss World Fashion 2013, The Best Face on the Wold Fashion 2013 (конкурс проводился в Турции), 1-я Вице Мини-Мисс России-2014, «Гордость Нации 2014 Гран-При», а также «Мини Мисс Новосибирска 2016 Гран-При».


Титулованная красавица профессионально занимается танцами
Титулованная красавица профессионально занимается танцами


Также маленькая красавица профессионально занимается восточными и бальными танцами. В восточных танцах она уже в 6 лет стала чемпионкой Европы, в 7 — чемпионкой мира, а в 8 — абсолютной чемпионкой Центральной Азии по версии Общественной Российской Танцевальной Организации.


В модельном бизнесе Даша — с 4 лет. Она снимается в рекламе, участвует в модных показах в Новосибирске и Москве.


Дарья Крейс в модельном бизнесе с 4 лет
Дарья Крейс в модельном бизнесе с 4 лет


Мама Даши, Оксана Крейс, рассказала НГС.НОВОСТИ, что дочь в обычной жизни не тяготеет к шикарным нарядам. По словам Оксаны, маленькой красавице хочется одеваться просто, не выделяясь. «Старается превратиться в серую мышку в жизни», — говорит Оксана Крейс.


Мама девочки не планирует будущее дочери в модельном бизнесе: «Я не вижу в ней перспективной модели из-за того, что у нее очень маленький рост, но если она захочет связать свою жизнь с модельным бизнесом — возражать не буду». Даша хочет быть фотографом, художником, моделью, танцовщицей и тренером по танцам — как у любого ребенка, у нее много планов и желаний, рассказывает Оксана.


Выступление Дарьи Крейс на конкурсной программе
Выступление Дарьи Крейс на конкурсной программе


Оксана Крейс не приветствует, когда девочки сильно накрашены: «Ногти Даша просит накрасить, [но] я ей разрешаю только иногда. А подкрашивается она только на соревнования по восточным танцам и арабские фестивали, если это российские соревнования — там даже блеск для губ нанести нельзя. А на арабские фестивали просит: "Мама, нарисуй мне стрелки". Я делаю вид, что рисую стрелки, и тут же растушевываю». 


Даша Крейс на конкурсе
Даша Крейс на конкурсе


Даша учится в 3-м классе гимназии «Горностай» в Академгородке. В школе девочка старается не афишировать свои достижения. «Классный руководитель очень поддерживает нас, пытается помочь, если пропустили — чтобы не отстала. А сверстники — сейчас век такой жестокий, кто-то искренне радуется, есть такие, кто косятся с завистью, говорят неприятные вещи — все это идет от родителей», — считает Оксана Крейс.


Даша с Маргаритой Гусевой — художественным руководителем конкурса
Даша с Маргаритой Гусевой — художественным руководителем конкурса


«Даша, бывает, мне говорит: "Мама, не хочу быть знаменитой — хочу быть как все". Это [происходит], когда кто-то обидит», — рассказывает Оксана Крейс. Маленькая красавица, по словам мамы, ко всему ровно относится: «Как в этот раз выиграла, и особо эмоций не проявляет, уверена в себе. А я на этом конкурсе очень сильно волновалась, думала, сердце выпрыгнет».


Детские конкурсы красоты проводятся в Новосибирске регулярно. В конце прошлого года в банкет-холле Paradise состоялся финал конкурса красоты среди девочек до 14 лет «Мини Мисс Сибири 2016». 

Валерия Терлеева
Фото предоставлены Оксаной Крейс

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