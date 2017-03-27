В ПДД внесены важные правки для неопытных водителей

Знак «Начинающий водитель»
Знак «Начинающий водитель»

Правительство РФ запретило молодым водителям возить пассажиров на мотоциклах и обязало их клеить на машины наклейку «Начинающий водитель».


Это следует из постановления правительства, опубликованного сегодня, 27 марта. Поправки в правила дорожного движения внесло МВД.


«Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей», — говорится в постановлении.


Правительство решило, что водители, чей стаж меньше 2 лет, больше не могут брать на буксир машины, перевозить пассажиров на мотоциклах, а также перевозить крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.


Кроме того, поправки обязывают водителей наклеивать на автомобиль знак «Начинающий водитель» — за ее отсутствие теперь грозит запрет на эксплуатацию автомобиля.


Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу через 7 дней после его официального опубликования, т.е. 3 апреля 2017 года.


По последней статистке ГИБДД по НСО, в январе 2017 года в регионе молодые водители попали в 7 аварий — это на 46,2 % меньше, чем в январе 2016 года.


В январе 2017 года НГС рассказывал о других изменениях в ПДД — тогда Правительство РФ одобрило законопроект, по которому увеличиваются штрафы за отказ уступить дорогу пешеходу или велосипедисту.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

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