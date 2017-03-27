Небывалая толпа пациентов атаковала поликлинику в Заельцовском районе

Утром 27 марта взрослая поликлиника № 27 на ул. Рельсовой в Заельцовском районе Новосибирска утонула в огромной очереди — в учреждении ситуацию назвали «эксклюзивной» и заверили, что проблема под контролем.





Сегодня утром выстроилась огромная очередь к узким специалистам поликлиники № 27 на ул. Рельсовой



На масштабную очередь пациентов к узким специалистам поликлиники на ул. Рельсовой НГС.НОВОСТИ пожаловалась жительница Заельцовского района Татьяна Шнапцева.







«Отец пытается записаться к окулисту — никак не получается, в очередной раз сегодня он пришел, в 7:30, развернулся и ушел», — объяснила Татьяна. По словам женщины, ее отец пытался записаться на прием с середины февраля, но из-за больших очередей так и не попал к врачу. Сама Татьяна пришла к диагносту после 8:00 — к этому времени толпа пациентов не уменьшилась.







В поликлинике подтвердили, что к окнам регистратуры стояли небывалые очереди пациентов, и отметили — «сегодня эксклюзивная ситуация».







«Первое — понедельник у нас — день открытия расписания к узким специалистам и на диагностические исследования. Но вы знаете, не это основная причина сегодня — идет объединение системы БАРС, которая сейчас работает со здравоохранением, с системой городской электронной регистратуры. И к сожалению, плюс у нас очень медленное сегодня электронное обеспечение. Совпадение двух ситуаций», — объяснили в учреждении.







В поликлинике объяснили ситуацию техническими проблемами и заверили, что очередь уже уменьшилась

Сейчас в поликлинике работают 4 окна, пациентов принимают в том числе заведующая и главная сестра регистратуры.





«Конечно, мы пытаемся всячески нивелировать ситуацию — думаю, что это временные трудности», — заверили в поликлинике, добавив, что сейчас очередь уже значительно уменьшилась.







По информации специалистов учреждения, работает не только живая очередь, но и запись по электронной регистратуре. Но как заметили в учреждении, «пожилой контингент» — самая распространенная категория пациентов — все еще редко пользуется электронной записью.







Поликлиника № 27 попала под региональную реформу здравоохранения — к ней присоединили поликлинику № 9 и детскую поликлинику № 1. Ранее НГС разобрался, как реформа отразится на самих пациентах.







В марте с толпой пациентов столкнулась и крупнейшая поликлиника в центре Новосибирска. Там очереди объяснили дефицитом врачей по всей стране.