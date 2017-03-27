Свалившийся с крыши снег запер женщину в ее собственном доме

Спасатели впятером освободили женщину за час
Спасатели впятером освободили женщину за час

Сегодня около 9:00 два экипажа спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы выехали в Октябрьский район освобождать женщину, которая не могла выйти из собственного дома из-за снега.


Метровая глыба снега завалила проход
Метровая глыба снега завалила проход


Случай произошел в частном секторе Октябрьского района. С крыши обвалился снег и засыпал вход в дом. 38-летняя женщина, инвалид III группы, не могла выйти и сама позвонила сотрудникам МАСС.


«Сошел метровый сугроб с крыши, 5 спасателей оперативно расчистили проход», — сообщил начальник МАСС Дмитрий Фокин. Спасатели работали около часа.


Не менее необычный случай, когда новосибирец сам не мог выбраться из собственного дома, произошел 25 марта. Мужчина вызвал «скорую», жалуясь на проблемы с позвоночником. Но врачи не смогли пройти в квартиру из-за хлама и вызвали спасателей. 

Анна Наумцева
Фото vk.com/mass54

Прочтений: 7177
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено