Свалившийся с крыши снег запер женщину в ее собственном доме

Спасатели впятером освободили женщину за час

Сегодня около 9:00 два экипажа спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы выехали в Октябрьский район освобождать женщину, которая не могла выйти из собственного дома из-за снега.







Метровая глыба снега завалила проход





Случай произошел в частном секторе Октябрьского района. С крыши обвалился снег и засыпал вход в дом. 38-летняя женщина, инвалид III группы, не могла выйти и сама позвонила сотрудникам МАСС.







«Сошел метровый сугроб с крыши, 5 спасателей оперативно расчистили проход», — сообщил начальник МАСС Дмитрий Фокин. Спасатели работали около часа.





Не менее необычный случай, когда новосибирец сам не мог выбраться из собственного дома, произошел 25 марта. Мужчина вызвал «скорую», жалуясь на проблемы с позвоночником. Но врачи не смогли пройти в квартиру из-за хлама и вызвали спасателей.

