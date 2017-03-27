Назван самый населенный район Новосибирска

Вид на Ленинский район из «Сан Сити»

Статистики посчитали количество жителей в каждом районе Новосибирска.





По данным Новосибирскстата, на 1 января 2017 года в городе проживало 1 млн 602 тыс. человек — за год число жителей выросло на 1,1 %. В среднем за 2016 год количество новосибирцев было чуть меньше — 1 млн 593 тыс. человек.





Самым населенным районом города оказался Ленинский — в нем проживали 300,9 тыс. человек. Второй по количеству жителей — Октябрьский район, где живут 223,4 тыс. человек, третий — Калининский с 199,4 тыс. жителей.











Всего в Новосибирской области в начале года проживало 2 млн 779 тыс. 555 человек. Самые населенные муниципальные районы региона — Новосибирский (128,7 тыс. человек), Искитимский (61 тыс. человек) и Куйбышевский (57,8 тыс. человек).







Напомним, по итогам прошлого года Новосибирская область вошла в тройку самых плодовитых регионов Сибири.

