Рыбаки выловили из реки череп зверя, жившего 15 тысяч лет назад

Череп шерстистого носорога
Череп шерстистого носорога

В Новосибирской области рыбаки отдали в татарский Историко-краеведческий музей череп шерстистого носорога, жившего 15 тыс. лет назад.


«Череп нашли примерно год назад. У нас есть такое место у реки Омки — деревня Красноярка. Там у нас по разведкам археологическим, которые проводились еще профессором Молодиным, обнаружено было самое большое количество первобытных стоянок, поселений», — рассказал директор татарского Историко-краеведческого музея Александр Архипов.


В 12 км от деревни Красноярки на рыбалку остановились молодые парни — они и нашли в воде череп шерстистого носорога — животного, которое обитало здесь 15 тыс. лет назад. Архипов предположил, что воды размыли землю и вымыли череп.


«Череп шерстистого носорога в прекрасном состоянии, там даже зубы сохранились в челюсти. Они попытались продать через интернет, почистили его хорошо», — рассказал Архипов.


В челюсти сохранились зубы
В челюсти сохранились зубы


Эта находка — редкость для НСО
Эта находка — редкость для НСО


Но в итоге молодые люди передали череп в музей. Это произошло около двух недель назад, сделали они это бесплатно. Директор отметил, что такая находка — большая редкость для НСО.


«У нас были зубы шерстистого носорога. Фрагмент черепа я видел в Усть-Тарке, рядом с Татарском, и видел такой расслоившейся фрагмент в казачемысской школе в местном краеведческом музее», — заметил Александр Архипов.


В феврале НГС.НОВОСТИ рассказывали, что новосибирские ученые изучили останки древних дикобразов, найденные в конце 80-х в алтайских пещерах.

Елена Громкова
Фото предоставлены татарским Историко-краеведческим музеем

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