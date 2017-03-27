Рыбаки выловили из реки череп зверя, жившего 15 тысяч лет назад

Череп шерстистого носорога

В Новосибирской области рыбаки отдали в татарский Историко-краеведческий музей череп шерстистого носорога, жившего 15 тыс. лет назад.







«Череп нашли примерно год назад. У нас есть такое место у реки Омки — деревня Красноярка. Там у нас по разведкам археологическим, которые проводились еще профессором Молодиным, обнаружено было самое большое количество первобытных стоянок, поселений», — рассказал директор татарского Историко-краеведческого музея Александр Архипов.







В 12 км от деревни Красноярки на рыбалку остановились молодые парни — они и нашли в воде череп шерстистого носорога — животного, которое обитало здесь 15 тыс. лет назад. Архипов предположил, что воды размыли землю и вымыли череп.







«Череп шерстистого носорога в прекрасном состоянии, там даже зубы сохранились в челюсти. Они попытались продать через интернет, почистили его хорошо», — рассказал Архипов.





В челюсти сохранились зубы





Эта находка — редкость для НСО





Но в итоге молодые люди передали череп в музей. Это произошло около двух недель назад, сделали они это бесплатно. Директор отметил, что такая находка — большая редкость для НСО.







«У нас были зубы шерстистого носорога. Фрагмент черепа я видел в Усть-Тарке, рядом с Татарском, и видел такой расслоившейся фрагмент в казачемысской школе в местном краеведческом музее», — заметил Александр Архипов.







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