Стало известно, как пятилетний Никита сбежал из детсада и уехал в другую часть города

В тот день воспитатель завела детей в группу и обнаружила, что Никиты среди них нет
В тот день воспитатель завела детей в группу и обнаружила, что Никиты среди них нет

Воспитателя и заведующую новосибирским детсадом, откуда сбежал 5-летний мальчик, лишат премии — руководитель учреждения подробно рассказала, как персонал упустил ребенка.


«По результатам расследования я своим приказом объявила выговор воспитателю, а департамент образования сделал выговор мне за то, что допущен такой случай. 


[Что касается последствий], то человек лишается премии на период действия выговора. Это касается и воспитателя, и руководителя»,


 —  рассказала НГС.НОВОСТИ заведующая детским садом № 430 Елена Пяткова.


История приключилась 21 марта. 5-летний Никита Степанов выбежал с территории детского сада в Калининском районе, сел на автобус и поехал в другой район. Он шел по проезжей части ул. Революции, когда ребенка увидел проезжающий мимо на машине новосибирец по имени Сергей. Мужчина отвел мальчика в гимназию № 10, где его по ориентировке полиции, размещенной в интернете, узнал охранник учебного заведения.


Стало известно, как пятилетний Никита сбежал из детсада и уехал в другую часть города


Как пояснила Елена Пяткова, в детсаду провели расследование этого случая и восстановили события того часа по минутам. Оказалось, что 5-летний мальчик выбежал за калитку садика в тот момент, когда группа возвращалась с прогулки.


«Воспитатель пересчитала детей, построила, и они поднимались в группу на первом этаже. В этот момент упал один ребенок — воспитатель отвлеклась на него. Этого времени мальчику хватило, чтобы выбежать»,


— рассказала Пяткова.


Калитка садика как нарочно в тот момент была открытой, хотя обычно ее запирают на шпингалет: «Видимо, кто-то перед этим вышел и не закрыл. Видимо, было такое яркое солнце, что дежурная на вахте просто не видела ворот калитки», — предположила заведующая.


Елена Пяткова не сказала, сколько лет воспитателю, который не заметил убежавшего ребенка, но подчеркнула, что его педагогической стаж — 15 лет. «У него первая категория. Высшее образование», — добавила она.

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой (1), пресс-службы ГУ МВД по НСО (2)

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