Новосибирск ждет некомфортная погода с чередованием дождя и снега

В Новосибирске установилась переменчивая погода со снегом и дождем

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие три дня — погода ожидается неустойчивой, циклон принесет дожди и снег, а затем похолодание .







«Устанавливаются юго-западные потоки с выносом воздушных масс из районов Казахстана. На этом фоне у нас начинают перемещаться частые циклоны, ложбины, системы пониженного атмосферного давления.





Так что погода ожидается переменчивая. С осадками время от времени в виде дождя и мокрого снега»,





— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Первый весенний дождь в Новосибирске прошел в субботу, 25 марта. До этого аномальное тепло пробудило природу — появились первые бабочки и одуванчики. Эксперты тогда сошлись во мнении, что первые цветы и насекомые погибнут, потому что будут еще заморозки. Они оказались правы — ночью в городе и области держится минусовая температура, а сегодня утром в центре Новосибирска шел снег.







«Температурный фон, тем не менее, довольно высокий. Завтра мы предполагаем ночью от –1 до –6, а послезавтра ночью от +3 до –4 градусов.





Дневные температуры тоже повышаются. От +3 до +10 будет 28 и 29 марта.





30 марта по востоку области ожидается еще высокий фон, а по западу уже понижается до +2…+7. Затем ждем холодный фронт», — предупредил Ренад Ягудин.





Установившуюся погоду синоптик охарактеризовал как «некомфортную». «Гололедные явления ожидаются, на фоне свежего ветра. В порывах он может достигать 15–18 м/с. Это не очень комфортно», — отметил Ягудин.







В целом по третьей декаде марта синоптики дали прогноз с температурой выше климатической нормы на 1–2 градуса. Хотя сама климатическая норма довольно низкая. «Днем преобладающая температура ожидается в пределах 0…–3», — рассказывал ранее Ренад Ягудин.