Две «Тойоты» схлестнулись во тьме на дороге с глубокой колеей

Дорога ул. Балтийской
Дорога ул. Балтийской

Вечером 26 марта в Советском районе Новосибирска два автомобиля попали в аварию на неосвещенной дороге с колеей.


Авария произошла в 20:40.


«Женщина-водитель 1972 года рождения (45 лет. — НГС.НОВОСТИ) на автомобиле "Тойота Ист" следовала по ул. Балтийской со стороны Бердского шоссе в сторону Шлюза», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В результате машина столкнулась со встречным автомобилем «Тойота Альтеза» — за ее рулем был 22-летний молодой человек. Женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы, такие же травмы получил 45-летний пассажир «Тойоты Ист».


В автоинспекции добавили, что на дороге была колея, а также не было освещения.  В отделе пропаганды предположили, что машина, выехавшая на встречную полосу, могла объезжать колею.


Новосибирцы часто попадают в аварии на дорогах с колеёй, в середине февраля НГС рассказывал, как житель Новосибирска Иван Лежепёков разбил свой автомобиль BMW X5 в Оби на подобной дороге.

Елена Громкова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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