Жестоко убит скупавший дорогую недвижимость в Новосибирске бизнесмен

Мужчину изрезали ножом

В Северске убит 45-летний бизнесмен Константин Сигитов, участвовавший во многих аукционах по покупке недвижимости в Новосибирске — об этом сообщили его друзья.





Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил знакомый Константина. «В пятницу звонила наша общая знакомая и сообщила эту новость. Набрал на его номер, трубу взял партнер по бизнесу и подтвердил, что Кости больше нет», — сообщил мужчина, попросивший не публиковать его фамилию. Похороны бизнесмена состоятся сегодня, 27 марта.





В пресс-службе Следственного управления СКР по Томской области НГС.НОВОСТИ сообщили, что убийство 45-летнего мужчины и 37-летней женщины в Северске произошло 24 марта. Мужчину изрезали ножом. В Следственном комитете при этом не раскрыли информацию о личностях погибших.





«Житель Северска из личных неприязненных отношений нанес своей бывшей жене и ее знакомому множественные ножевые ранения, в результате которых они погибли», — передали в правоохранительном ведомстве.





Подозреваемого задержали, он находится под стражей. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).





Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Константин Сигитов — индивидуальный предприниматель, родился в городе Северске Томской области. Он — совладелец и гендиректор ООО «Восток-1».





Бизнесмен в последние годы активно скупал коммерческую недвижимость в Новосибирске. Его последнее приобретение — акции государственного АО «Салют» на Красном проспекте. Они достались томичу за 114,9 млн руб. В последние годы предприниматель также купил помещение магазина совхоза «Цветы Сибири» и бывший магазин «Каравай» на пл. Калинина, а также химчистку «Экран» и площади бывшего ЖУМа.







Продажа таких площадок, как помещения «Каравая» и ЖУМа, редкость для новосибирского рынка — комментировал «Коммерсанту» директор Nazarov & Partners. Commercial Real Estate Александр Назаров. По его словам, недвижимость в «топовых» местах остается привлекательной для долгосрочных вложений и владельцы таких помещений, как правило, не готовы расставаться с ними даже из расчета 450 тыс. руб. за 1 кв. м.







Сигитов — также завсегдатай аукционов по продаже муниципальных помещений в Новосибирске. Так, в феврале 2013 года он купил 109,7 кв. м по ул. Колхидская, 11, за 11,8 млн руб. В ходе торгов по распродаже имущества «Кремня» 27 февраля «Сегмент» приобрел также за 8 млн руб. недостроенный торговый павильон в городе Барабинске (Новосибирская область) площадью 444,5 кв. м и за 72,3 млн руб. — нежилые помещения по пр. Дзержинского, 33, в Новосибирске площадью 442,5 кв. м, пишет «КоммерсантЪ».