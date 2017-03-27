В НОВАТе появился первый за 12 лет главный режиссер

Вячеслав Стародубцев
Вячеслав Стародубцев

Вячеслав Стародубцев стал новым главным режиссером Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).


Стародубцева назначили на эту должность сегодня, 27 марта.


«Я благодарен Вячеславу за то, что он принял предложение стать главным режиссером в такое непростое и очень важное для театра время. Ему безоговорочно доверяет вся труппа, он умеет работать с артистами, пытается максимально раскрыть их актерский и вокальный потенциал. Не менее важно, что и новосибирские зрители полюбили спектакли Вячеслава Стародубцева — они всегда проходят при аншлагах», — цитирует пресс-служба театра генерального директора НОВАТа Владимира Кехмана.


Новый главный режиссер — выпускник ГИТИСа, кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей РФ. В 2008–2011 годах был режиссером Центра оперного пения Галины Вишневской. С 2006 по 2013 годы работал педагогом по актерскому мастерству и режиссуре факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства — ГИТИС.


Сотрудничество Стародубцева с Новосибирским театром оперы и балета началось в феврале 2016 года. В тандеме с музыкальным руководителем и главным дирижером Дмитрием Юровским в течение года он выпустил четыре полномасштабные премьеры. Его последние работы — «Аида» Верди в стиле fashion-опера, спектакль «Пиковая дама. Игра» на основе оперной партитуры Чайковского и триллер «Бал-маскарад».


Главного режиссера в Новосибирском оперном театре не было, по данным представителей НОВАТа, последние 12 лет. Предыдущим главным режиссером был Алексей Степанюк.

Анна Наумцева
Фото Александра Кряжева (РИА Новости)

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